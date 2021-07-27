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Видеохит: четверо котят зажали в углу удивленного пса. Собака предпочла сразу сдаться

27.07.2021 12:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Видеохит: четверо котят зажали в углу удивленного пса. Собака предпочла сразу сдаться
Кадр из видео
В США четверо котят из приюта окружили пса по кличке Наггетс. Он мирно отдыхал на своей лежанке в углу комнаты, как тут его покой нарушили незваные гости, решившие выяснить, кто он такой, пишет «Медуза».

Наггетс предпочел игнорировать проблему: сперва он просто испуганно наблюдал за тем, как его берут в кольцо, затем принялся смотреть в стену и только после этого (без лая!) убежал куда подальше. И правильно сделал!


Наггетс — спокойный и мудрый пес, ему уже 10 лет. Хозяева часто используют его для социализации других животных. Как, к примеру, было с этими четырьмя котятами, которых подобрали с улицы. Наггетс терпит вообще все и даже не огрызается.

Социализация прошла успешно — котята узнали, что не все собаки хотят с ними подраться.

 
 
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