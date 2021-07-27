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«Медуза»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Видеохит: четверо котят зажали в углу удивленного пса. Собака предпочла сразу сдаться Наггетс — спокойный и мудрый пес, ему уже 10 лет.

Наггетс предпочел игнорировать проблему: сперва он просто испуганно наблюдал за тем, как его берут в кольцо, затем принялся смотреть в стену и только после этого (без лая!) убежал куда подальше. И правильно сделал!Наггетс — спокойный и мудрый пес, ему уже 10 лет. Хозяева часто используют его для социализации других животных. Как, к примеру, было с этими четырьмя котятами, которых подобрали с улицы. Наггетс терпит вообще все и даже не огрызается.Социализация прошла успешно — котята узнали, что не все собаки хотят с ними подраться.