«Не зачистка, а погром». Дальше репрессивный каток могут направить на церкви и бизнес

Источник материала: UDF



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«Режим не в состоянии переварить все структуры гражданского общества»





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«Думаю, правильнее происходящее теперь называть не зачисткой, а погромом. Потому что репрессии касаются не всего гражданского общества, а только его части и это не станет его гибелью. В Беларуси существует примерно 3 тысячи зарегистрированных и незарегистрированных организаций, независимых от государства. Но погром пока касается даже не их четверти», – сказал Егоров.

«Это зависит от амбиций и административного ресурса власти. Но я думаю, режим не в состоянии переварить и ликвидировать все структуры гражданского общества. Атака коснется актива, самых значимых организаций, которые пострадают и вынуждены будут перейти от зарегистрированных форм работы к незарегистрированным. Но по большому счету это не является разрушением или коллапсом гражданского общества. Многие организации работают без регистрации годами», – отметил Егоров.

«Почему же не ставят? Нет, они искренне уверены, что разгромят всю прозападную надстройку общества. Ликвидируют всех, кого считают враждебными по отношению к режиму или кто несет иные (европейские) ценности. Но, повторюсь, сомневаюсь, что они смогут это сделать», – сказал Егоров.

«Если посмотреть на список уже закрытых неправительственных организаций и тех, кого собираются скоро закрыть в судебном порядке, то очевидно, что власти не понимают, что они делают, кого они закрывают, для кого эти организации были более полезны. Совершенно непонятно, почему некоторые организации подпадают под нож. Зачем, например, было трогать «Говори правду», социальные и экологические организации? Они отношения к гражданской мобилизации не имеют», – считает Егоров.

«Пока хватают людей больше, чем выпускают. Эта тенденция сохраняется, количество политзаключенных растет», – отметил Егоров.

«Возможно, частный бизнес, а также бизнес с участием иностранного капитала. Репрессии продолжаются в отношении всех групп, которые проявили себя во время массовых протестов в прошлом году и публично заявили о себе. Под атакой оказались спортсмены, ученые, бывшие силовики. Если раньше до них не доходили руки, то теперь до них могут добраться», – сказал Егоров.

«Возможна даже ликвидация протестантских церквей»





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«Режим может дойти до уничтожения всех организаций, которые или засветились в момент политического кризиса или просто недостаточно нелояльны, по мнению власти. Похоже, именно в них власти видят причину гражданской активности 2020 года. Поэтому я исходу из самых пессимистичных прогнозов: планируется полная расправа с любой гражданской активностью», – сказал Усов.

«Не исключаю, что следующий этап после лишения регистраций – административное и уголовное преследование активистов, сотрудников закрытых организаций (прежде всего, имеющий политическую окраску)», – полагает Усов.

«Проходила информация о чистках в Гродненской епархии среди священников, высказывавших неприятие по поводу происходящего в стране. Возможно ужесточение условий работы или даже ликвидация протестантских церквей, которые властями всегда рассматривались как враждебный элемент. С ними может быть покончено. Возможно ужесточение условий для деятельности католического костела, который в отличие от православной церкви открыто не поддерживал режим», – считает Усов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Не зачистка, а погром». Дальше репрессивный каток могут направить на церкви и бизнес UDF поинтересовался у экспертов: как далеко могут зайти власти в своих репрессиях против НПО?

По данным правозащитного центра «Весна», в пятницу 22 июля в Беларуси Министерство юстиции закрыло как минимум 56 организаций гражданского общества.Список из уже известных пострадавших структур расширился главным образом за счет организаций в регионах: «Региональное Бюро Развития» (Жодино), «За свой город» (Брест), «Консультационно-информационный центр» (Бобруйск), «Центр помощи семьям и детям» (Бобруйск) и т.д.поинтересовался у экспертов: как далеко могут зайти власти в своих репрессиях против неправительственных структур и кто может пострадать от их действий дальше?Руководитель Центра европейской трансформациив комментарии UDF отметил, что власти не в силах будут уничтожить большинство структур гражданского общества.Насколько далеко может зайти погром?Так что – власти не ставят задачу полностью уничтожить структуры гражданского общества, а хотят только деморализовать их?Политолог высказал некоторое недоумение по поводу масштабной атаки власти.В понедельник 26 июля выпустили нескольких известных журналистов из числа сотрудников «Радыё Свабода» и «Белсата». Власти собираются взять паузу в репрессиях?Какой сектор дальше может стать объектом погрома?Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава)в комментарииотметил, что «ограничений у власти никаких нет».Политолог напомнил, что ужесточение условий для работы общественных организаций и политических партий происходит не впервые: такое случалось, например, в начале 2000-х годов. Но никогда ранее не проявлялся такой уровень жесткости и тотальности.Он не исключает, что далее репрессивный каток может быть направлен на религиозные организации.