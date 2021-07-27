ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Спавшего в комбайне слесаря с 3 промилле выявили сотрудники милиции в Лидском районе

27.07.2021 12:05 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

27 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Спавшего в комбайне слесаря с 3 промилле выявили сотрудники милиции в Лидском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Сотрудники милиции области продолжают оперативно-разыскные и профилактические мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений и преступлений на объектах АПК. Во время одного из рейдов выявили слесаря, который свои профессиональные обязанности решил выполнять после употребления спиртного.

"Мужчина выпил бутылку настойки, а затем пошел ремонтировать комбайн и уснул в кабине. В таком состоянии его и обнаружили правоохранители", - рассказали в милиции.

В выдыхаемом воздухе у мужчины было зафиксировано 3 промилле алкоголя. В отношении него составлен протокол за появление на работе в пьяном виде.

В милиции отметили, что в последнее время подобных фактов стало меньше. Впрочем, все еще обнаруживаются пустые бутылки от спиртного под техникой и внутри нее. Поэтому профилактические рейды будут продолжены.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Мужчина выпил бутылку настойки, а затем пошел ремонтировать комбайн и уснул в кабине. В таком состоянии его и обнаружили правоохранители", - рассказали в милиции.
 
Новости дня
Новости разные
 
Праваабаронцы прызналі палітвязьнямі 6 чалавек, засуджаных за абразу Лукашэнкі і чыноўнікаў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by