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Минчанин приговорен к 10 годам колонии за поджог танка

27.07.2021 12:05 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Фрунзенского района Минска поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя столицы, которому инкриминировано совершение акта терроризма, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

По материалам уголовного дела фигурант в ночь с 30 на 31 января 2021 года совершил акт терроризма путем поджога военной техники - танка Т-72. Затем он распространил в интернете видеозапись с фрагментом преступления.

В прокуратуре подчеркнули, что в результате действий обвиняемого возникла объективная опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений и наступления других тяжких последствий.

"Целью преступления являлось воздействие на принятие решений органами власти, устрашение населения, а также дестабилизация общественного порядка", - отметили в прокуратуре.

С учетом позиции гособвинителя и представленных им доказательств суд Фрунзенского района Минска признал обвиняемого виновным и приговорил к 10 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии усиленного режима.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Фигурант в ночь с 30 на 31 января 2021 года совершил акт терроризма путем поджога военной техники - танка Т-72. Затем он распространил в интернете видеозапись с...
 
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