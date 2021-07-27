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Ущерб компаниям от наводнения на западе Германии составляет более 500 млн евро

27.07.2021 12:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Германии. Германия подсчитывает убытки от сильнейшего наводнения на западе страны. Ущерб нанесенный компаниям, расположенным в долине реки Ар, оценивается в более чем 500 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ущерб компаниям от наводнения на западе Германии составляет более 500 млн евро

Сильнейший удар пришелся на малые предприятия. Самые крупные потери понесли представители гостиничного бизнеса. Пострадали также рестораторы. Стихия повредила здания, оборудование и товары. Регион столкнулся с серьезными экономическими проблемами. Сначала закрытие предприятий из-за пандемии, а затем разрушительное наводнение.

Ущерб компаниям от наводнения на западе Германии составляет более 500 млн евро

Напомним, ливни обрушились на страну в середине июля. В результате разгула непогоды погибли 170 человек.

 
 
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Новости Германии. Германия подсчитывает убытки от сильнейшего наводнения на западе страны. Ущерб нанесенный компаниям, расположенным в долине реки Ар,...
 
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