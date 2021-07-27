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В Беларусь прибыл еще один эшелон российских военных с техникой

27.07.2021 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В пресс-службе Министерства обороны Беларуси сообщили 27 июля о том, что на территорию страны прибыл очередной эшелон с военным и армейской техникой из России.

На фото, опубликованных пресс-службой военного ведомства, российских военных в Беларуси встречают хлебом и солью.

Эшелон с российскими военнослужащими прибыл на железнодорожную станцию «Полонка», уточнили в пресс-службе.

Российские военные прибывают в Беларусь для подготовки и дальнейшего участия в белорусско-российских стратегических учениях «Запад-2021».

Российских военных встречали военнослужащие 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады.

- Мы благодарны за теплый прием. На белорусской земле нас встретили с улыбками. Гостеприимство чувствовалось от самой границы. Очень рады принять участие в таких масштабных учениях, - сказал представитель российской армии, командир воинской части Виталий Горшков.
 
 
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В пресс-службе Министерства обороны Беларуси сообщили 27 июля о том, что на территорию страны прибыл очередной эшелон с военным и армейской техникой из России.
 
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