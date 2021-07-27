В Беларусь прибыл еще один эшелон российских военных с техникой

На фото, опубликованных пресс-службой военного ведомства, российских военных в Беларуси встречают хлебом и солью.





Эшелон с российскими военнослужащими прибыл на железнодорожную станцию «Полонка», уточнили в пресс-службе.





Российские военные прибывают в Беларусь для подготовки и дальнейшего участия в белорусско-российских стратегических учениях «Запад-2021».





Российских военных встречали военнослужащие 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады.





- Мы благодарны за теплый прием. На белорусской земле нас встретили с улыбками. Гостеприимство чувствовалось от самой границы. Очень рады принять участие в таких масштабных учениях, - сказал представитель российской армии, командир воинской части Виталий Горшков.