Строительство жилья в Минске ускоряется: застройщики боятся обвала рынка и девальвации

По итогам января—мая 2021 года прирост составлял 45,8%, то есть в июне сдача квартир ускорилась. Всего за полугодие в Минске введено в эксплуатацию 440,1 тыс. квадратных метров жилья.





Ничего подобного в других регионах Беларуси не наблюдается. На втором месте по темпам роста строительства находится Гродненская область, в которой введено в эксплуатацию в январе—июне 225,2 тыс. квадратных метров жилья, что превысило показатель аналогичного периода прошлого года только на 15%.





Всего в Беларуси за январь—июнь текущего года построили 23,9 тыс. новых квартир, что соответствует введению в эксплуатацию 2 040,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья.





Для очередников построено 866,4 тыс. квадратных метров, то есть 42,5% от общего объема. Из них с государственной поддержкой возведено 632,5 тыс. квадратных метров, причем, в основном, для многодетных семей, которым досталось 451,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья.





Объем введения в строй жилья с господдержкой за рассматриваемый период увеличился на 22,8%.





По темпам роста в данном сегменте также лидирует Минск , в котором с господдержкой было построено жилья в 2,34 раза больше, чем за первое полугодие 2020 года, то есть 72,6 тыс. квадратных метров жилья.





В то же время, по итогам января—мая в столице было возведено подобного жилья всего 28,4 тыс. квадратных метров. То есть, в июне объемы подобного строительства резко ускорились, что стало второй причиной увеличения темпов строительства в столице.





Несмотря на это, Минск находится всего на пятом месте по строительству с господдержкой. На первом — Брестская область, в которой с господдержкой построено 149,3 тыс. квадратных метров, на 6,1% больше, чем за первую половину 2020 года.





Однако такой успех имеет и обратную сторону — нарушения при строительстве, причем как раз при строительстве с господдержкой. По данным КГК Брестской области, строительства жилья для многодетных семей в Пинском районе, три частные подрядные организации приобретали строительные материалы у многочисленных посредников, а также в розничной торговле с надбавками сверх рыночной цены от 20% до 150%.





На втором месте строительства жилья с господдержкой находится Минская область. В ней за полугодие было построено подобного жилья на 54,3% больше, то есть 123,2 тыс. квадратных метров жилья. Всего в области возвели 539,2 тыс. квадратных метров — на 9% больше, чем год назад.





Единственный регион Беларуси, в котором строительство жилья в текущем году сокращается, это Могилевская област В ней построено жилья на 20,3% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, то есть 131,2 тыс. квадратных метров общей площади. Но в Витебской области введено в эксплуатацию жилья еще меньше: 118,8 тыс. квадратных метров.





Хотя это все же на 7,8% больше чем год назад. В обеих областях значительно сократилось строительство жилья с господдержкой.





Жилье в Беларуси строится, в основном, в городах, а в сельских населенных пунктах в январе—июне 2021 года введено в эксплуатацию всего 569,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья, что составляет 27,9% от общего объема строительства жилья в стране.