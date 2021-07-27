Возобновился процесс над Степаном Латыповым. Что политзаключенный спросил у бывшей жены?

Источник материала: Салiдарнасць

Ранее процесс был прерван на время проведения судебно-психиатрической экспертизы после суицида Латыпова в суде. Во вторник суд возобновился.





Как сообщает Новы час , 27 июля в суде выступил потерпевший милиционер, его представили как Петрова Алексея Алексеевича. Он сказал, что не считает себя пострадавшим.

По его словам, 15 сентября 2020-го за попытку помешать закрашиванию мурала и задержанию Латыпова уложили на асфальт, но сопротивления он не оказывал. Это идет вразрез с показаниями Петрова в ходе следствия, обратил внимание судья: тогда он утверждал, что Латыпов упирался, вырывался, а оказавшись на земле, ворочался с боку на бок.

После короткого перерыва пригласили свидетеля — бывшую жену Латыпова. Она описала Степана как «самого лучшего человека, с открытой душой и добрым сердцем». Латыпову предоставили возможность задать ей вопрос. Он спросил: «Свидетель, вам известно, что обвиняемый прожил с вами лучшие годы своей жизни?» Судья сделал замечание.

Напомним, Степан Латыпов прямо в зале суда попытался покончить с собой, проткнув себе горло ручкой, протестуя против пыток. Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что Латыпов психическими заболеваниями не страдает.