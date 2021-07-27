Олимпийские игры в Токио: кто лидирует?

Источник материала: ОНТ

С каждым днем борьба за лидерство в олимпийском общекомандном зачете становится жестче.

Прямо сейчас лидирует сборная Китая. У этой команды 8 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей. На втором месте сборная США – у нее 8 золотых, 4 серебряных и 8 бронзовых наград.

Замыкает тройку лидеров сборная Японии, у которой 8 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые медали.

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