Наоми Осака сенсационно проиграла в соревнованиях теннисного турнира Олимпийских игр

Источник материала: ОНТ

Еще одна сенсация на теннисном турнире. Вслед за Ариной Соболенко, которая считалась одной из фавориток, соревнования в одиночном разряде покидает японка Наоми Осака.

В третьем круге хозяйка кортов играла с Маркетой Вондроушовой из Чехии. Встреча продлилась чуть больше часа и завершилась со счетом – 1:6, 4:6 не в пользу Осаки. Соперница чешской теннисистки по четвертьфиналу пока неизвестна.

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