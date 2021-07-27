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Наоми Осака сенсационно проиграла в соревнованиях теннисного турнира Олимпийских игр
Источник материала: ОНТ
Еще одна сенсация на теннисном турнире. Вслед за Ариной Соболенко, которая считалась одной из фавориток, соревнования в одиночном разряде покидает японка Наоми Осака.
В третьем круге хозяйка кортов играла с Маркетой Вондроушовой из Чехии. Встреча продлилась чуть больше часа и завершилась со счетом – 1:6, 4:6 не в пользу Осаки. Соперница чешской теннисистки по четвертьфиналу пока неизвестна.
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Еще одна сенсация на теннисном турнире. Вслед за Ариной Соболенко, которая считалась одной из фавориток, соревнования в одиночном разряде покидает японка Наоми...
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