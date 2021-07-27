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Пожилой пианист из США подрабатывал в аэропорту Атланты, получил баснословные чаевые и едва не разрыдался
Источник материала: ОНТ
66-летний пианист подрабатывает в аэропорту Атланты. У него заболевание почек. Каждую ночь он проводит на диализе, при этом ежедневно играет в воздушной гавани.
Один из пассажиров снял видео, выложил его в сеть и предложил собрать для музыканта чаевые. Всего за полчаса было переведено 10 тысяч долларов. А через сутки – уже 60 тысяч. Узнав об этом, пианист едва не расплакался.
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Пожилой пианист из США подрабатывал в аэропорту Атланты, получил баснословные чаевые и едва не разрыдался
66-летний пианист подрабатывает в аэропорту Атланты. У него заболевание почек. Каждую ночь он проводит на диализе, при этом ежедневно играет в воздушной гавани. ...
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