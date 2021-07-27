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Лукашенко рассказал, какую бы он возглавил партию на Западе
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился во Дворце Независимости с руководством Курчатовского института. Во время беседы он признался, какую партию хотел бы возглавить.
По словам Главы государства, он мечтает быть главой партии «Зеленых».
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился во Дворце Независимости с руководством Курчатовского института. Во время беседы он признался, какую партию...
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