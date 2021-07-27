Лукашенко рассказал, какую бы он возглавил партию на Западе

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился во Дворце Независимости с руководством Курчатовского института. Во время беседы он признался, какую партию хотел бы возглавить.

По словам Главы государства, он мечтает быть главой партии «Зеленых».

Фото: БЕЛТА





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