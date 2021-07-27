|
Белорусский боксер Владислав Смягликов одолел соперника в своем первом поединке на Олимпийских играх
Источник материала: ОНТ
Продолжается пятый Олимпийский день в Токио. К этому времени известны некоторые результаты белорусских спортсменов.
Боксер Владислав Смягликов в весовой категории до 91 килограмма провел свой первый бой и выиграл. Его соперником был представитель Самоа. Белорус одержал победу в двух раундах из трех. К сожалению, Олимпиада завершилась для Александра Родионова. В 1/8 финала в весовой категории до 75 килограммов он уступил британцу Пэтту Маккормаку – 0:5.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский боксер Владислав Смягликов одолел соперника в своем первом поединке на Олимпийских играх
Продолжается пятый Олимпийский день в Токио. К этому времени известны некоторые результаты белорусских спортсменов. Боксер Владислав Смягликов в весовой...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)