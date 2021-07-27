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Сардиния в огне: итальянские спасатели который день не могут потушить остров

27.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сардиния в огне: итальянские спасатели который день не могут потушить остров

В Италии продолжает гореть остров Сардиния. Своими силами спасатели там уже не справляются. 

К этому дню выгорело более 10 тысяч гектаров. Пламя перебрасывается на дома и целые фермы. Людей массово эвакуируют. Для борьбы с огнем мобилизованы 8 тысяч спасателей и 50 единиц техники. 

Власти острова уже обратились к правительству Италии с просьбой немедленно оказать региону финансовую поддержку. На восстановление пострадавшей территории уйдут годы, а убытки от пожаров уже составляют более миллиарда долларов.

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В Италии продолжает гореть остров Сардиния. Своими силами спасатели там уже не справляются.  К этому дню выгорело более 10 тысяч гектаров. Пламя перебрасывается на...
 
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