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Сардиния в огне: итальянские спасатели который день не могут потушить остров
Источник материала: ОНТ
В Италии продолжает гореть остров Сардиния. Своими силами спасатели там уже не справляются.
К этому дню выгорело более 10 тысяч гектаров. Пламя перебрасывается на дома и целые фермы. Людей массово эвакуируют. Для борьбы с огнем мобилизованы 8 тысяч спасателей и 50 единиц техники.
Власти острова уже обратились к правительству Италии с просьбой немедленно оказать региону финансовую поддержку. На восстановление пострадавшей территории уйдут годы, а убытки от пожаров уже составляют более миллиарда долларов.
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В Италии продолжает гореть остров Сардиния. Своими силами спасатели там уже не справляются. К этому дню выгорело более 10 тысяч гектаров. Пламя перебрасывается на...
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