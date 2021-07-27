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В Калифорнии разбился легкомоторный самолет: все летевшие на борту погибли
Источник материала: ОНТ
В Калифорнии разбился легкомоторный самолет. Все, кто был на борту, погибли.
Инцидент произошел во время захода воздушного судна на посадку. После удара о землю вспыхнул сильный пожар. Горел лес вблизи аэропорта.
Причины трагедии сейчас выясняют. У властей штата пока нет точных сведений о количестве людей на борту. Известно лишь, что никто из них не успел покинуть самолет.
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В Калифорнии разбился легкомоторный самолет. Все, кто был на борту, погибли. Инцидент произошел во время захода воздушного судна на посадку. После удара о землю...
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