В Калифорнии разбился легкомоторный самолет: все летевшие на борту погибли

Источник материала: ОНТ

В Калифорнии разбился легкомоторный самолет. Все, кто был на борту, погибли.

Инцидент произошел во время захода воздушного судна на посадку. После удара о землю вспыхнул сильный пожар. Горел лес вблизи аэропорта.

Причины трагедии сейчас выясняют. У властей штата пока нет точных сведений о количестве людей на борту. Известно лишь, что никто из них не успел покинуть самолет.

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