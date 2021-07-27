Европейский еврейский конгресс: новый закон Польши о реституции собственности ущемляет еврейское население страны

Источник материала: ОНТ

Новый закон Польши о реституции собственности ущемляет еврейское население страны. Об этом заявили в Европейском еврейском конгрессе.

Скандальный закон, который отменил возвращение наследникам евреев имущества, отобранного у их родных нацистами во времена Холокоста, там назвали дискриминационным и аморальным.

И напомнили польским политикам о том, что в годы Второй мировой поляки так же, как и немцы, убивали евреев. По оценкам историков, к этому были причастны до 300 тысяч польских граждан.

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