|
Европейский еврейский конгресс: новый закон Польши о реституции собственности ущемляет еврейское население страны
Источник материала: ОНТ
Новый закон Польши о реституции собственности ущемляет еврейское население страны. Об этом заявили в Европейском еврейском конгрессе.
Скандальный закон, который отменил возвращение наследникам евреев имущества, отобранного у их родных нацистами во времена Холокоста, там назвали дискриминационным и аморальным.
И напомнили польским политикам о том, что в годы Второй мировой поляки так же, как и немцы, убивали евреев. По оценкам историков, к этому были причастны до 300 тысяч польских граждан.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейский еврейский конгресс: новый закон Польши о реституции собственности ущемляет еврейское население страны
Новый закон Польши о реституции собственности ущемляет еврейское население страны. Об этом заявили в Европейском еврейском конгрессе. Скандальный закон, который...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)