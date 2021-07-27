|
Вклад в продовольственную безопасность: в Беларуси убрана почти треть площадей с зерном
Источник материала: ОНТ
Два миллиона тонн зерна в закромах. Аграрии взяли новую планку в уборочной. И она существенно выше, чем в это же время год назад.
Темпам способствует и погода. Без дождей трудиться получается от рассвета до заката. В лидерах – Брестская область, за брестчанами стараются угнаться аграрии столичного региона. Витебские хлеборобы в этот раз не на много отстают от своих коллег из Могилевской, Гомельской и Гродненской областей. Уже убрана почти треть площадей. Урожай ожидается не хуже прошлогоднего. И это большой вклад в продовольственную безопасность.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два миллиона тонн зерна в закромах. Аграрии взяли новую планку в уборочной. И она существенно выше, чем в это же время год назад. Темпам способствует и погода. Без...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)