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Вклад в продовольственную безопасность: в Беларуси убрана почти треть площадей с зерном

27.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вклад в продовольственную безопасность: в Беларуси убрана почти треть площадей с зерном

Два миллиона тонн зерна в закромах. Аграрии взяли новую планку в уборочной. И она существенно выше, чем в это же время год назад. 

Темпам способствует и погода. Без дождей трудиться получается от рассвета до заката. В лидерах – Брестская область, за брестчанами стараются угнаться аграрии столичного региона. Витебские хлеборобы в этот раз не на много отстают от своих коллег из Могилевской, Гомельской и Гродненской областей. Уже убрана почти треть площадей. Урожай ожидается не хуже прошлогоднего. И это большой вклад в продовольственную безопасность.

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Два миллиона тонн зерна в закромах. Аграрии взяли новую планку в уборочной. И она существенно выше, чем в это же время год назад.  Темпам способствует и погода. Без...
 
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