Вклад в продовольственную безопасность: в Беларуси убрана почти треть площадей с зерном

Источник материала: ОНТ

Два миллиона тонн зерна в закромах. Аграрии взяли новую планку в уборочной. И она существенно выше, чем в это же время год назад.

Темпам способствует и погода. Без дождей трудиться получается от рассвета до заката. В лидерах – Брестская область, за брестчанами стараются угнаться аграрии столичного региона. Витебские хлеборобы в этот раз не на много отстают от своих коллег из Могилевской, Гомельской и Гродненской областей. Уже убрана почти треть площадей. Урожай ожидается не хуже прошлогоднего. И это большой вклад в продовольственную безопасность.

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