Смертельное ДТП под Слуцком: легковушка превратилась в груду металла из-за столкновения с автопоездом

Источник материала: ОНТ

В Слуцком районе в автомобильной аварии погиб 22-летний водитель, передает СК.

Трагедия произошла ночью на 333-м км автодороги Р43. Водитель Toyota двигался со стороны Бобруйска. Парень выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автопоездом Scania, за рулем которого был 26-летний житель Несвижского района.

В результате 22-летний парень скончался на месте. Два пассажира Toyota и второй водитель получили травмы.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Фото: СК

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