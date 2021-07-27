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Смертельное ДТП под Слуцком: легковушка превратилась в груду металла из-за столкновения с автопоездом
Источник материала: ОНТ
В Слуцком районе в автомобильной аварии погиб 22-летний водитель,
Трагедия произошла ночью на 333-м км автодороги Р43. Водитель Toyota двигался со стороны Бобруйска. Парень выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автопоездом Scania, за рулем которого был 26-летний житель Несвижского района.
В результате 22-летний парень скончался на месте. Два пассажира Toyota и второй водитель получили травмы.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Фото: СК
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Смертельное ДТП под Слуцком: легковушка превратилась в груду металла из-за столкновения с автопоездом
В Слуцком районе в автомобильной аварии погиб 22-летний водитель, передает СК. Трагедия произошла ночью на 333-м км автодороги Р43. Водитель Toyota двигался со стороны...
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