Женщина показала легкий способ, как помыть блендер без губки. Пользователи в восторге!

Источник материала: ОНТ

Женщина под ником @princessporcupine425 в TikTok показала, что мыть блендер губкой не обязательно. Это долго и причем можно порезать руки лезвиями на дне устройства.

Секрет нового способа в том, что женщина просто налила в блендер горячую воду, растворила там средство для мыться посуды и включила прибор. Так блендер очистил от загрязнений себя сам. Пользователи пришли в восторг от лайфхака.

Лайфхак настолько понравился пользователям, что набрал более шести миллионов просмотров и свыше 320 тысяч лайков.

Фото: depositphotos.com





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