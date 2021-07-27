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Женщина показала легкий способ, как помыть блендер без губки. Пользователи в восторге!

27.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Женщина показала легкий способ, как помыть блендер без губки. Пользователи в восторге!

Женщина под ником @princessporcupine425 в TikTok показала, что мыть блендер губкой не обязательно. Это долго и причем можно порезать руки лезвиями на дне устройства. 

Секрет нового способа в том, что женщина просто налила в блендер горячую воду, растворила там средство для мыться посуды и включила прибор. Так блендер очистил от загрязнений себя сам. Пользователи пришли в восторг от лайфхака.

Лайфхак настолько понравился пользователям, что набрал более шести миллионов просмотров и свыше 320 тысяч лайков. 

Фото: depositphotos.com


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Женщина под ником @princessporcupine425 в TikTok показала, что мыть блендер губкой не обязательно. Это долго и причем можно порезать руки лезвиями на дне устройства.  Секрет...
 
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