Европа бедствует: на юге пылают пожары, на севере льют дожди

Источник материала: ОНТ

Лесные пожары охватили юг Западной Европы. В числе наиболее пострадавших от огня территорий – Испания, Франция, Португалия и итальянский остров Сардиния.

В испанской провинции Уэльва на юге страны огонь выжег более 600 гектаров леса. Похожая ситуация в Каталонии: там из-за сильного ветра сгорели 1200 гектаров. Во Франции пожар начался из-за брошенной сигареты и в условиях засухи стал быстро распространяться. Некоторые районы остались без света. Горит и Сардиния в Средиземном море. 400 человек пришлось эвакуировать.

Север же Европы продолжает заливать дождями. На востоке Лондона в результате ливня затопило две больницы, дороги и несколько станций метрополитена. В Бельгии реки вышли из берегов, под водой оказались дома, заблокированы трассы и железнодорожные переезды. В Швейцарии к сильнейшим дождям присоединился град. Машины буквально уносило грязевым потоком. Убытки от удара стихии подсчитывают и в Германии. Вода уничтожила одно из старейших винных производств в стране.

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