Житель Витебска с ножом напал на жену и дочку. Девочка погибла

Источник материала: ОНТ

Витебска с ножом напал на жену и дочку. Девочка погибла" class="one-news__figure-img">

32-летний мужчина из Витебска 26 июля с ножом напал на свою 31-летнюю супругу и новорожденную дочь, передает Следственный комитет.

В ходе конфликта мужчина схватил кухонный нож, нанес удары жене и ребенку и сбежал. Малышку спасти не удалось, а женщина находится в реанимации.

Злоумышленника задержали. Установлено, что в момент нападения он был в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14, ч.2 ст.139 (покушение на убийство двух лиц и заведомо малолетнего).

Фото: СК





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