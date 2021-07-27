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Житель Витебска с ножом напал на жену и дочку. Девочка погибла
Источник материала: ОНТВитебска с ножом напал на жену и дочку. Девочка погибла" class="one-news__figure-img">
32-летний мужчина из Витебска 26 июля с ножом напал на свою 31-летнюю супругу и новорожденную дочь,
В ходе конфликта мужчина схватил кухонный нож, нанес удары жене и ребенку и сбежал. Малышку спасти не удалось, а женщина находится в реанимации.
Злоумышленника задержали. Установлено, что в момент нападения он был в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14, ч.2 ст.139 (покушение на убийство двух лиц и заведомо малолетнего).
Фото: СК
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32-летний мужчина из Витебска 26 июля с ножом напал на свою 31-летнюю супругу и новорожденную дочь, передает Следственный комитет. В ходе конфликта мужчина схватил...
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