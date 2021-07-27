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В белорусских вузах начинаются внутренние вступительные испытания

27.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В белорусских вузах начинаются внутренние вступительные испытания

Приемная кампания выходит на финишную прямую. Белорусские вузы завершили прием документов на бюджетные места. 27 июля в Беларуси начинаются внутренние вступительные испытания. 

Они предстоят тем, кто поступает в Военную, а также Академии МВД, Искусств, Музыки, Университеты культуры и искусств, гражданской защиты МЧС и Физической культуры. В общей сложности 50 высших учебных заведений примут в этом году без малого 55 тысяч первокурсников. Из них около половины – на бюджетную форму обучения.

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Приемная кампания выходит на финишную прямую. Белорусские вузы завершили прием документов на бюджетные места. 27 июля в Беларуси начинаются внутренние...
 
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В белорусских вузах начинаются внутренние вступительные испытания
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