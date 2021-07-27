|
В белорусских вузах начинаются внутренние вступительные испытания
Источник материала: ОНТ
Приемная кампания выходит на финишную прямую. Белорусские вузы завершили прием документов на бюджетные места. 27 июля в Беларуси начинаются внутренние вступительные испытания.
Они предстоят тем, кто поступает в Военную, а также Академии МВД, Искусств, Музыки, Университеты культуры и искусств, гражданской защиты МЧС и Физической культуры. В общей сложности 50 высших учебных заведений примут в этом году без малого 55 тысяч первокурсников. Из них около половины – на бюджетную форму обучения.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приемная кампания выходит на финишную прямую. Белорусские вузы завершили прием документов на бюджетные места. 27 июля в Беларуси начинаются внутренние...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)