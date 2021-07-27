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Названы самые щедрые мужчины по знаку Зодиака

27.07.2021 12:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Названы самые щедрые мужчины по знаку Зодиака
Рыбы - идеал мужчин по части щедрости / goroskop.guru
При выборе мужчины многие девушки обращают внимание на его знак Зодиака. И не зря! Ведь астрологи говорят, что мужчины некоторых знаков щедрее остальных и называют тройку лидеров.

Стрелец - 3 место


Стрельцы - щедрые и бескорыстные мужчины, поэтому по праву занимают место в тройке лидеров. Они заботятся о своем комфорте, любят вкладываться в саморазвитие и путешествие и, конечно, готовы взять на этот корабль и свою даму сердца, чтобы развиваться и наслаждаться жизнью вместе.


Водолей - 2 место


Щедрость Водолея - понятие весьма специфическое. Они щедры на подарки и красивые жесты, но таким образом они пытаются купить вашу любовь. Это не значит, что их щедрость - неискренняя, но почему-то они потом полагают, что вы теперь их собственность.

Рыбы - 1 место


Рыбы - идеал мужчин по части щедрости. Они щедры и бескорыстны, но при этом не требуют от вас того же. Они заслужили первое место, потому что им не нужно никаких особенных условий, чтобы проявить щедрость.
 
 
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Стрельцы - щедрые и бескорыстные мужчины, поэтому по праву занимают место в тройке лидеров.
 
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