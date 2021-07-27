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Спецтехника внутренних войск / @pressmvd​

"Соединения и воинские части отработают вопросы обеспечения охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий и пресечения массовых беспорядков", — сообщает МВД.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В МВД прокомментировали передвижение спецтехники по Беларуси Случайно или нет, но эти учения проводятся за две недели до годовщины президентских выборов.

Пресс-служба ведомства заявила, что внутренние войска и подразделения органов внутренних дел проводят "плановые учения", которые продлятся 27-28 июля. Они проходят в разных регионах нашей страны.Случайно или нет, но эти "учения" проводятся за две недели до годовщины президентских выборов 9 августа 2020-го и начала массовых протестов сразу после них.На дорогах появились уже хорошо знакомые протестующим машины с колючей проволокой и "Рубежи", которыми перекрываются улицы.