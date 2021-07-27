|
В Беларуси признали политзаключёнными ещё 6 человек
Источник материала: UDF
Количество политзаключённых в Беларуси продолжает расти / @viasna96
Правозащитное сообщество считает их дела политически мотивированными и требует освобождения, пишет телеграм-канал
Желязов осуждён за "оскорбление представителя власти" на 1 год и 6 месяцев ограничения свободы, Казючиц по той же статье — на 2 года ограничения свободы, Алексеев — на три года ограничения свободы за "оскорбление представителя власти", "оскорбление судьи" и "клевету", Шавлинский — на 2 года ограничения свободы за "клевету", Куриленко получил три года ограничения свободы за "клевету" и "оскорбление представителя власти". Все — с направлением в учреждение открытого типа, они направлены для отбывания наказания.
Грива осуждён на 2 года исправительной колонии за "оскорбление представителя власти", "оскорбление судьи" и "оскорбление президента".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правозащитное сообщество считает их дела политически мотивированными и требует освобождения.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)