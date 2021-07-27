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Количество политзаключённых в Беларуси продолжает расти / @viasna96​

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси признали политзаключёнными ещё 6 человек Правозащитное сообщество считает их дела политически мотивированными и требует освобождения.

Правозащитное сообщество считает их дела политически мотивированными и требует освобождения, пишет телеграм-каналосуждён за "оскорбление представителя власти" на 1 год и 6 месяцев ограничения свободы,по той же статье — на 2 года ограничения свободы,— на три года ограничения свободы за "оскорбление представителя власти", "оскорбление судьи" и "клевету",— на 2 года ограничения свободы за "клевету",получил три года ограничения свободы за "клевету" и "оскорбление представителя власти". Все — с направлением в учреждение открытого типа, они направлены для отбывания наказания.осуждён на 2 года исправительной колонии за "оскорбление представителя власти", "оскорбление судьи" и "оскорбление президента".