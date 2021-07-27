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В Беларуси признали политзаключёнными ещё 6 человек

27.07.2021 12:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Беларуси признали политзаключёнными ещё 6 человек
Количество политзаключённых в Беларуси продолжает расти / @viasna96​
Число политзаключённых в Беларуси продолжает расти. Правозащитники признали политзаключёнными ещё 6 человек. Это Владимир Алексеев, Андрей Грива, Максим Желязнов, Геннадий Казючиц, Иван Куриленко и Максим Шавлинский.

Правозащитное сообщество считает их дела политически мотивированными и требует освобождения, пишет телеграм-канал @viasna96.

Желязов осуждён за "оскорбление представителя власти" на 1 год и 6 месяцев ограничения свободы, Казючиц по той же статье — на 2 года ограничения свободы, Алексеев — на три года ограничения свободы за "оскорбление представителя власти", "оскорбление судьи" и "клевету", Шавлинский — на 2 года ограничения свободы за "клевету", Куриленко получил три года ограничения свободы за "клевету" и "оскорбление представителя власти". Все — с направлением в учреждение открытого типа, они направлены для отбывания наказания.

Грива осуждён на 2 года исправительной колонии за "оскорбление представителя власти", "оскорбление судьи" и "оскорбление президента".
 
 
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Правозащитное сообщество считает их дела политически мотивированными и требует освобождения.
 
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