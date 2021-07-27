ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко задумался о «грязной» атомной бомбе?

27.07.2021 12:53 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Лукашенко задумался о «грязной» атомной бомбе?
Фото: president.gov.by
27 июля Александр Лукашенко провел, по его словам, «историческую» встречу с российскими физиками-ядерщиками.

На встречу с белорусскими правителем в Минск прилетели руководитель Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук и другие представители этого учреждения.

«Эта встреча, как часто говорят, может стать исторической, потому что она придаст дополнительный импульс развитию ядерных технологий в Беларуси» — сказал Александр Лукашенко.


По его словам, российские ученые находятся на передовых позициях в мире во многих сферах, включая мирный атом. При этом они — главные партнеры белорусских ученых во многих областях, и есть перспективы для сотрудничества, в том числе в использовании атомной энергии.


В официальном вступительном слове речь шла о развитии в Беларуси исключительно мирных атомных технологий. Но еще пять дней назад Лукашенко заявил, что радиоактивные отходы, которые будут накапливаться после запуска БелАЭС, можно использовать и в оборонных целях.

«И сегодня встает вопрос, что мы будем делать с этим ценнейшим, но очень опасным, ранее не известным нам товаром, продуктом. Это серьезный вопрос и величайшая ценность, — заявил Лукашенко 22 июля на совещании с Советом Министров.


Российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский не исключает, что белорусский режим может попытаться использовать радиоактивные отходы для производства так называемой «грязной» атомной бомбы.

«Мы говорили, в «Белорусской антиядерной кампании», что, к сожалению, в таких условиях не исключается, что атомная энергетика будет использована как трамплин для военных целей. Необязательно классическая атомная бомба, может быть и грязная. Мне кажется, что это заявление следует послать в Организацию по запрещению ядерного оружия. Пускай они дадут политическую оценку», - сказал Ожаровский в интервью сайту Charter97.org.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зачем белорусски правитель позвал к себе известных российских ученых.
 
Новости дня
Новости разные
 
Светлану Тихановскую встретили в Нью-Йорке шквалом аплодисментов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by