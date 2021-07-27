Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

сказал Александр Лукашенко. «Эта встреча, как часто говорят, может стать исторической, потому что она придаст дополнительный импульс развитию ядерных технологий в Беларуси» —

«И сегодня встает вопрос, что мы будем делать с этим ценнейшим, но очень опасным, ранее не известным нам товаром, продуктом. Это серьезный вопрос и величайшая ценность, — заявил Лукашенко 22 июля на совещании с Советом Министров.

сказал Ожаровский в интервью сайту Charter97.org. «Мы говорили, в «Белорусской антиядерной кампании», что, к сожалению, в таких условиях не исключается, что атомная энергетика будет использована как трамплин для военных целей. Необязательно классическая атомная бомба, может быть и грязная. Мне кажется, что это заявление следует послать в Организацию по запрещению ядерного оружия. Пускай они дадут политическую оценку», -Ожаровский в интервью сайту Charter97.org.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко задумался о «грязной» атомной бомбе? Зачем белорусски правитель позвал к себе известных российских ученых.