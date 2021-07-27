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В Дубровенском районе столкнулись легковушка и УАЗ - погиб пассажир

27.07.2021 12:57 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дубровенском районе столкнулись легковушка и УАЗ - пассажир погиб. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

"Вечером 26 июля 23-летний водитель Volkswagen Passat на 1-м км автодороги Дубровно - Ляды выехал на полосу встречного движения и совершил попутное касательное столкновение с автомобилем УАЗ, за рулем которого находился водитель 30 лет", - рассказали в УВД.

В результате столкновения 34-летний пассажир Volkswagen от полученных ранений скончался на месте происшествия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Вечером 26 июля 23-летний водитель Volkswagen Passat на 1-м км автодороги Дубровно - Ляды выехал на полосу встречного движения и совершил попутное касательное столкновение с...
 
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