В Дубровенском районе столкнулись легковушка и УАЗ - погиб пассажир

Источник материала: БелТА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дубровенском районе столкнулись легковушка и УАЗ - пассажир погиб. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

"Вечером 26 июля 23-летний водитель Volkswagen Passat на 1-м км автодороги Дубровно - Ляды выехал на полосу встречного движения и совершил попутное касательное столкновение с автомобилем УАЗ, за рулем которого находился водитель 30 лет", - рассказали в УВД.

В результате столкновения 34-летний пассажир Volkswagen от полученных ранений скончался на месте происшествия.-0-