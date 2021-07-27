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Гомельчанин в квартире выращивал коноплю
Источник материала: БелТА
27 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле 46-летний директор одного из частных предприятий выращивал коноплю в квартире, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.
"21 июля к гомельчанину пришли сотрудники наркоконтроля и участковый инспектор милиции Центрального РОВД Гомеля. Неожиданный визит правоохранителей хозяина не обрадовал. Позже стало ясно почему: мужчина выращивал на балконе коноплю", - рассказали в УВД. Для этого гомельчанин использовал специальный посадочный грунт, жидкость для удобрения, приспособление для полива.
Оперативники изъяли выращенный куст конопли с корневой системой. В комнате нашли семена конопли, сито, приспособление для курения со следами нагара. "Судя по последнему аксессуару и многочисленным высушенным листьям на столе и полу, марихуану мужчина употреблял здесь же", - уточнили в УВД.
Экспертиза подтвердила: изъятое - особо опасное наркотическое средство.
В отношении гомельчанина возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств.-0-
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Оперативники изъяли выращенный куст конопли с корневой системой. В комнате нашли семена конопли, сито, приспособление для курения со следами нагара.
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