В Бресте пьяный водитель уснул за рулем и выехал на тротуар

Источник материала: БелТА

27 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте задержали пьяного водителя, который уснул за рулем и выехал на тротуар, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД облисполкома.

Инспекторы ГАИ задержали 35-летнего брестчанина, который во время движения автомобиля уснул за рулем и выехал на тротуар. К счастью, пешеходов в этот момент не было.

Водитель "Ауди" пояснил, что утром выпил немного пива, а потом поехал на работу. Медицинское освидетельствование показало у него 3,4 промилле алкоголя. В отношении мужчины составлено три протокола, в том числе за нетрезвое вождение. Автомобиль помещен на штрафплощадку.

"1 марта вступили в силу изменения в КоАП, согласно которым наказание за пьяную езду ужесточилось. При наличии этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе в концентрации до 0,8 промилле включительно - штраф в 100 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года. Свыше 0,8 промилле - штраф 200 базовых величин и лишение на пять лет", - напомнили в УВД Брестского облисполкома.-0-