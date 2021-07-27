Источник материала: БелТА

27 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Работники сельхозпредприятия в Рогачевском районе похитили 440 кг комбикорма, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Серию хищений с молочно-товарной фермы КСУП "Болотня" выявил в районе местный ОБЭП. "Первые факты отмечены 23 июля. Пять работниц сельхозпредприятия в возрасте от 45 до 50 лет вынесли 400 кг комбикорма. 25 июля две из них вновь пришли за чужим добром и похитили еще 40 кг", - рассказали в отделении информации и общественных связей.

В УВД отметили, что милиция региона продолжает проверки объектов агропромышленного комплекса. Так, на территории МТФ Калинковичского молочного комбината в д.Нахов участковый задержал 48-летнего скотника и 44-летнюю оператора машинного доения - они похитили комбикорм для личных нужд.

В Вербовичах Наровлянского района на подворье 50-летнего лесника обнаружили 6 тюков сена общим весом почти 2 т. Хозяин пояснил, что похитил тюки с поля КУП "Владимировский-Головчицы".

"По всем фактам проводятся проверки, дается правовая оценка. Кроме того, у правоохранителей есть вопросы к организации сторожевой охраны на предприятиях АПК", - подчеркнули в УВД.-0-