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Беларусь предлагает продлить нулевую пошлину на электромобили до конца 2023 года
Источник материала: АФН
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) опубликовала проект решения совета ЕЭК об установлении нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении легковых автомобилей с электрическим двигателем (код 8703 80 000 2 ТН ВЭД ЕАЭС) до 31 декабря 2023 года включительно.
Таким образом, комиссия может продлить действие нулевой пошлины на импорт электромобилей на территорию Евразийского экономического союза еще на два года, передает
Как говорится в материалах на сайте комиссии, с такой инициативой в ЕЭК обратилась Беларусь.
«По мнению белорусской стороны, введение предлагаемой меры будет способствовать созданию условий для формирования рынка электромобилей в республике Беларусь и государствах-членах ЕАЭС как основы для следующего этапа развития электрического транспорта - организации производства электромобилей, увеличению количества объектов зарядной инфраструктуры, стимулированию использования экологически чистого автотранспорта для улучшения экологической обстановки в крупных городах», - говорится в пояснении к проекту решения совета ЕЭК.
В ЕАЭС уже действует нулевая ставка импортной пошлины в отношении легковых автомобилей с электрическим двигателем. Она была введена решением совета ЕЭК от 16 марта 2020 года на срок до конца 2021 года и распространяется на ввоз электромобилей как юридическими, так и физическими лицами.
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Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) опубликовала проект решения совета ЕЭК об установлении нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении легковых...
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