Беларусь предлагает продлить нулевую пошлину на электромобили до конца 2023 года

Источник материала: АФН

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) опубликовала проект решения совета ЕЭК об установлении нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении легковых автомобилей с электрическим двигателем (код 8703 80 000 2 ТН ВЭД ЕАЭС) до 31 декабря 2023 года включительно.

Таким образом, комиссия может продлить действие нулевой пошлины на импорт электромобилей на территорию Евразийского экономического союза еще на два года, передает Интерфакс-Запад .

Как говорится в материалах на сайте комиссии, с такой инициативой в ЕЭК обратилась Беларусь.

«По мнению белорусской стороны, введение предлагаемой меры будет способствовать созданию условий для формирования рынка электромобилей в республике Беларусь и государствах-членах ЕАЭС как основы для следующего этапа развития электрического транспорта - организации производства электромобилей, увеличению количества объектов зарядной инфраструктуры, стимулированию использования экологически чистого автотранспорта для улучшения экологической обстановки в крупных городах», - говорится в пояснении к проекту решения совета ЕЭК.

В ЕАЭС уже действует нулевая ставка импортной пошлины в отношении легковых автомобилей с электрическим двигателем. Она была введена решением совета ЕЭК от 16 марта 2020 года на срок до конца 2021 года и распространяется на ввоз электромобилей как юридическими, так и физическими лицами.