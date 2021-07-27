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Лукашенко уже не скрывает свой ядерный зуд

27.07.2021 13:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко заявил о намерении придать импульс развитию ядерных технологий, а также некоем новом отсчете ядерной энергетики.

"Эта встреча, как часто говорят, может стать исторической, потому что она придаст дополнительный импульс развитию ядерных технологий в Беларуси", - заявил Лукашенко на встрече с президентом российского Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаилом Ковальчуком.

"Когда-то я посетил наш ядерный центр в Соснах. Очень внимательно смотрел за ним, до сих пор присматриваюсь. Честно говоря, я все время думаю, как бы нам активизироваться в этом центре", - не стал скрывать пенсионер свой ядерный зуд.

По его мнению, институт в Соснах представляет собой большую ценность и имеет научный потенциал.

"… Я хочу, чтобы эта встреча была исторической. Чтобы мы от этого начали какой-то серьезный отсчет для развития ядерной энергетики в Беларуси", - заключил Лукашенко.

В феврале Курчатовский институт и Национальная академия наук Беларуси заключили соглашение о сотрудничестве. Для его реализации разработан проект дорожной карты сотрудничества до 2030 года.

«Знайте, что я буду поддерживать все предложения», - пообещал Лукашенко.

 
 
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Лукашенко заявил о намерении придать импульс развитию ядерных технологий, а также некоем новом отсчете ядерной энергетики.
 
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