Егор Лебедок: Сегодня каждый должен делать то, что может - капля камень точит

Народная Воля » уточнила, готов ли морально популярный военный эксперт снова пойти в армию. » уточнила, готов ли морально популярный военный эксперт снова пойти в армию.





– Егор, почему вдруг именно вас на сборы позвали? Настроены снова отправиться на армейскую практику?





– Готов, конечно! Я же военнообязанный. Думаю, в сентябре-ноябре заберут – пока не понятно, когда точно. Сейчас медкомиссию прохожу. Но это плановые сборы, ничего экстраординарного я здесь не вижу. Часть моих однокурсников, которые не служили, еще прошлой осенью забирали на такие учебные сборы – они прошли переподготовку по новым специальностям.





– Месяц в армии?





– 25 дней. У политолога Артема Шрайбмана тоже были плановые сборы – минувшей осенью гребли всех подряд. В военкоматах никто никого не выделяет персонально. Им вообще без разницы, кто ты и что. Выбирают кандидатов из тех, кто подходит по возрасту, по разряду запаса, по специальности.





В моем случае, например, от военкомата надо пять человек отправить, но отобрали восемь. Кто-то, возможно, отсеется на медкомиссии. А в других военкоматах, может, наоборот, некомплект.





Есть у нас проверочные сборы, когда призывают в часть для развертывания, для проведения каких-то учений. А есть учебные сборы (туда и меня собираются направлять) – это просто в Военной академии сидишь и получаешь, условно говоря, новую специальность и новые знания.





– Вы же в армии служили?





– Да, в артиллерийских войсках.





– В последнее время вас начали частенько вспоминать в некоторых провластных телеграм-каналах: мол, что за военный эксперт такой-сякой? Не боитесь столь пристального внимания к своей персоне? Смотрю, вам даже комментаторы в «Фейсбуке» пишут: мол, как-то беспокойно за вас…





– А чего бояться? Мы же в Беларуси живем, если бояться, то можно либо шизануться, либо податься в эмиграцию.





Всё, что здесь происходит, меня не пугает и не напрягает. Я прекрасно понимаю, что будет еще хуже, но меня это не страшит, как всех остальных.





– Многие действительно теперь живут в состоянии непроходящего напряжения и стресса.





– Это глупо, потому что напряжение будет только нарастать. Нужно просто понять, где ты живешь, что может тебя ждать, и расслабиться.





– А почему вы думаете, что дальше будет только хуже?





– А вы разве видите какие-то симптомы улучшения? Я не вижу. Всё – как у Оруэлла написано: репрессии ради репрессий, пытки ради пыток, власть ради власти. И это уже не метафора, а точное описание сути таких режимов, как белорусский.





– Тысячи белорусов за последнее время уехали из страны, опасаясь репрессий. Вы для себя рассматриваете возможность релокейта?





– Конечно, нет! Я уже сказал, что не уеду. Нужно же и мужество иметь, а то попривыкали съезжать…





Я понимаю еще тех, кому действительно угрожают, а тут смотришь по соцсетям – некоторые в какой-то непонятной истерике уезжают: ай-яй, со мной тут такое могут сделать!.. Ну посадят и посадят – не ты первый, не ты последний.





– У вас дети есть, жена?





– Нет. Мне в этом смысле, конечно, проще. Я понимаю, что семья – это дополнительный фактор риска.





– Егор, а сколько вам лет?





– 39.





– А почему не женаты?





– Да не срослось как-то раньше. А сейчас я больше рисковый, чем завидный жених… (Смеется.)





– У многих сегодня упадническое настроение, а вы бодры, шутите. Прямо вне мейнстрима!





– Мне кажется, беда в том, что нас воспитывали на русских сказках, где все ждут какого-то чуда. Вот и у нас некоторые ждут чуда – то на план «Перамога» надеются, то на «День икс», то на выборы. Все это чушь!





Работа и терпение – вот что нужно для достижения цели. Это то, что испокон веков было свойственно белорусам. И тогда плевать, что происходит вокруг. Эмоциональная черствость белорусов – это, наоборот, большой плюс. А все сейчас повторяют: ой-ёй, ничего не получилось!





И эта дурацкая депрессия всё как раз и портит. Люди не понимают, что каждый день нужно делать какие-то мелкие шаги, идти к своей цели, работать. А не надеяться на чудо, на Байдена или еще какого-то лидера. Делайте простые вещи. Например, перетяните одного «ябатьку» на свою сторону. И это уже будет маленькая победа!





– У белорусского барда Дмитрия Бартосика как раз есть об этом строки в песне: «Я спаць кладуся з дзевачкай прастой, а прасынаюся са шчырай беларускай». Вы об этом?





– Да, это отличный подход!





Но у многих в головах всё равно надежда на какие-то планы, лидеров. Хрен пойми на кого белорусы надеются, только не на себя! И еще вот эта привычка: если режим не побежден до сегодняшнего дня, значит, всё пошло прахом.





И вот это нытье транслируется сегодня кругом, и получается, что иррациональному страху и панике подвержено слишком много людей. Это как вирус. Такая ситуация, между прочим, выгодна власти.





– До конца не ясно, чего пытаются добиться репрессиями. Как вам идея переговоров с властью?





– А никаких переговоров не будет. Переговоры – это капитуляция. На другие переговоры никто не пойдет. А когда всех раздербанят, то и переговоров никаких не надо будет.





Надо понимать психологию чиновников. Любая либерализация для Лукашенко сегодня – это прямая угроза, поэтому и бомбят все медиа, аналитиков и прочих. Он понимает, что вертикаль пошла шататься. Ведь чиновники тоже читают альтернативные медиа, умеют думать.





Вот даже недавнее выступление на совещании с работниками МИДа, где Лукашенко заявляет дипломатам: «Или вы с народом, страной, президентом, или такие кадры стране не нужны…» Это не просто так было сказано.





Некоторые не понимают, что основное разложение идет в системе власти. Процесс, может, медленно, но идет. Поэтому я и говорю: сегодня каждый должен делать то, что может. Перетянуть на свою сторону «ябатьку». Рассказывать то, что происходит, тем, кто мало интересуется политикой.





Больше ни от кого ничего не требуется. Но поскольку в голову вбивается, что это всё равно ничего не меняет, то никто ничего не делает и все вокруг депрессуют.





Терпение – это то качество, которое всегда было присуще белорусам. Не зря же говорили: «Памірай, а жыта сей». Что бы ни происходило – надо идти вперед! Это кажется, что это какая-то тупая философия, но на самом деле это основа побед. Капля камень точит.





– И раньше в некоторых семьях были разлады из-за политики, а сейчас так особенно. Ваши родные в этом смысле вас поддерживают?





– Мой отец умер, а мама раньше пыталась меня переубедить в каких-то вещах, а сейчас сама понимает, что не надо молчать, иначе только хуже будет.