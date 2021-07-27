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«Флаг и гимн – это святое для спортсмена». Поговорили с экспертами о патриотизме во время соревнований

27.07.2021 13:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Александр, приходится ли как-то отвечать на вызовы современного мира?

«Флаг и гимн – это святое для спортсмена». Поговорили с экспертами о патриотизме во время соревнований

Александр Богданович, председатель БАСС БФСО «Динамо», депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь VI созыва:
Конечно, приходится, в спорте уже давно это не работает у нас, как вы говорите, Пьер де Кубертена определение. Все страны должны были сплотиться на спортивных аренах, воевать только там, но мы видим, что берут нашу спортивную площадку и используют.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Политика как спрут, проникает во все сферы, где ее быть в помине не должно. То, что это добралось до спорта, это стало серьезным подрывом.

Александр Богданович:
Это печально, потому что это белый лист, мы все о спорте говорили. Войны останавливались, когда Олимпиады были, это все было настолько свято.

Наталья Надольская:
Почему так происходит, как вы считаете?

«Флаг и гимн – это святое для спортсмена». Поговорили с экспертами о патриотизме во время соревнований

Александр Богданович:
Потому что рычаги воздействия закончились.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
И ценности другие.

Александр Богданович:
Уже начали использовать людей, где больше народа, кто больше что смотрит, кто больше популярен. Используют любые способы, чтобы воздействовать на мнение через спортсменов, артистов.

Алена Родовская:
Но ведь олимпийский чемпион может что-то сказать, это будет важным мнением для его поклонников.

Екатерина Забенько:
Начали, естественно, с верхушки, с чемпионов, с людей, которых знает весь мир, которые прославили Беларусь. Мне интересно, Леша, до вас эти клешни доползли? Я имею в виду: пытались ли на вас как-то воздействовать, выдворить вас из спорта на этом этапе жизни?

«Флаг и гимн – это святое для спортсмена». Поговорили с экспертами о патриотизме во время соревнований

Алексей Илькевич, кандидат в мастера спорта по волейболу, воспитанник СДЮШОР волейбольного клуба «Минск»:
До нас этого не дошло. 

Наталья Надольская:
Спортсменам некогда сидеть в социальных сетях, они все время на тренировках. Кстати, когда мы обсуждали характер, здесь вопрос: когда спортсмен выступает на соревнованиях, понятно, характер должен быть. На каком месте патриотизм? Вам не кажется, что раньше, в советские времена, выступали за страну, а потом уже за себя? Что вы можете сказать про патриотизм?

«Флаг и гимн – это святое для спортсмена». Поговорили с экспертами о патриотизме во время соревнований

Галина Сируц, тренер СДЮШОР по спортивной гимнастике и акробатике, доцент, кандидат педагогических наук, чемпионка Советского Союза:
Я вообще далека от политики принципиально, так скажем. Но я считаю, что, конечно, нужно его воспитывать, это очень большой стимул, это дает много сил, очень поддерживает, когда человек искренне верит, что он за страну стоит, как это было в Советском Союзе. Это давало силы. Вот американцы большие патриоты.

Екатерина Забенько:
Для белорусов Беларусь тоже значимое слово.

Галина Сируц:
Их так воспитывают, с молоком матери, что называется.

Наталья Надольская:
Во время тренировок линия патриотизма проходит или нет? Или каждый выступает просто за себя и за свою команду?

«Флаг и гимн – это святое для спортсмена». Поговорили с экспертами о патриотизме во время соревнований

Олег Михнюк, мастер спорта по волейболу, тренер профессиональной мужской команды по волейболу «Строитель» волейбольного клуба «Минск»:
Я считаю, что это больше к сборным командам относится. Клубы – это все-таки немного другое.

Александр Богданович:
Я бы хотел сказать, что для спортсменов, которые едут представлять свою страну, флаг и гимн – это такая святыня. Вы говорите, что сила воли, что характер должен быть, ты должен выходить на старт, не жалея собственной жизни. Я готов был выиграть, услышать свой гимн, увидеть флаг и умереть, честно. Я не давал заднюю. Я готов был отдать все силы.

Екатерина Забенько:
Просто мне кажется, что если ты едешь с другими эмоциями представлять свою страну на Олимпиаде, то тогда лучше туда не отправляться.

«Флаг и гимн – это святое для спортсмена». Поговорили с экспертами о патриотизме во время соревнований

Александр Богданович:
Это у каждого спортсмена, поверьте, это не нужно даже говорить. Это сейчас завуалированно – каждый пытается кого-то перетянуть, кто-то боится выразить свое мнение. Поверьте, флаг и гимн – это святое для спортсмена.

Екатерина Забенько:
Вы знаете, большинство спортсменов, которые сегодня представляют Беларусь на Олимпиаде, среди них все такие патриоты, которые действительно готовы грызть землю, чтобы завоевать медаль?

«Флаг и гимн – это святое для спортсмена». Поговорили с экспертами о патриотизме во время соревнований

Александр Богданович:
Я уверен в этом. Уверен, что никто бы не смог добиться такого результата. У спортсмена много выбора, я могу сказать по своей профессии, хотя у меня и не сильно популярный вид спорта, но у меня было очень много предложений уйти в другую страну. Это тоже коммерция, бизнес. Вырастить чемпиона с ребенка либо купить – это же проще.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
 
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