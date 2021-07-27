ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Егоров: «Ситуация напоминает военное положение в Польше в 80-е годы»

27.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Почему властям не удастся ликвидировать гражданское общество.

В Беларуси большое количество людей хотят перемен. Такой вывод сделал политолог Андрей Егоров, исходя из данных о количестве уголовных дел, озвученных генеральным прокурором страны.

Егоров: «Ситуация напоминает военное положение в Польше в 80-е годы»

Фото Радыё Свабода

— Против людей, которые хотят перемен, используются статьи уголовного кодекса за экстремизм и терроризм. Желание свободы сегодня в Беларуси приравнено к экстремизму и терроризму, — отметил политолог в эфире Еврорадио. — Причем цифры, озвученные прокурором, свидетельствуют о том, что в Беларуси массово хотят свободы и перемен. Настолько, что даже нужно возбуждать уголовные дела против более чем 4 тысяч человек, чтобы хоть каким-то образом контролировать эту волну протеста и сдерживать ее насильно, путем уголовного преследования.

Кроме того, количество заключенных в Беларуси  на сто тысяч человек, которое является одним из самых больших в мире, по мнению Егорова, можно рассматривать как признак введения чрезвычайного положения.

— Для меня это признак введения в Беларуси де-факто чрезвычайного положения. Ситуация напоминает военное положение в Польше в 80-е годы, когда любая деятельность, самостоятельная активность людей становились чем-то подозрительным. За это люди попадали за решетку. Все было направлено на то, чтобы остановить любую гражданскую активность, потому что она несла опасность с точки зрения властей.

Отмечу, что под волны репрессий попадают очень широкие слои населения, и иногда получается так, что активные люди из разных секторов общества знакомятся именно в местах заключения и даже организуются в определенные союзы и кооперации. В этом смысле огромное количество людей в тюрьмах может усиливать связь между разными группами и закладывать прочные долгосрочные связи неожиданного характера, что может привести к развитию сетевого взаимодействия внутри этого невидимого протестного движения, — говорит политолог.

Он считает, что ослабнуть репрессии могут с исчерпанием административного ресурса властей.

— У них может наступить некая субъективная уверенность, что все — мы закончили. Причем, в какой момент это может произойти, не понятно, возможно, на пределе административных возможностей, которыми они располагают.

Они, конечно, хотят зачистить всех, но всех они не знают, кого-то не могут найти. Кого-то уничтожают, сами не понимая за что. В любом случае, всех они не ликвидируют и даже не покарают. Это очевидно. 

Я думаю, что примерно полгода будет продолжаться этот усиленный репрессивный режим по отношению к организациям гражданского общества, — прогнозирует Егоров.

По данным, озвученным им, в Беларуси около трех тысяч негосударственных общественных организаций, которые, за небольшим исключением, продолжат свою работу, несмотря на репрессии. 

— Власти особенно нервно реагируют на введение санкций, отвечая тем, что принято называть «бомбить Воложин». И репрессии против гражданского общества были заявлены, как одна из контрмер против усиления санкций. Возможно, очередное введение санкций также вызовет волну в виде попыток в очередной раз «побомбить Воложин» и приведет к ликвидации каких-то независимых СМИ и общественных организаций.

Но, если говорить о гражданском обществе, то в Беларуси около трех тысяч независимых организаций. Большинство даже после репрессий и уничтожения части из них остались в стране и продолжат свою работу. Более того, даже те, кого ликвидировали, все равно будут продолжать свою деятельность на благо страны, — уверен политолог.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почему властям не удастся ликвидировать гражданское общество.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Флаг и гимн – это святое для спортсмена». Поговорили с экспертами о патриотизме во время соревнований
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by