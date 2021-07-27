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Одной из самых смелых политзаключенных суд не пошел на уступки
27.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Полине Шарендо-Панасюк оставили приговор без изменений.
Брестский областной суд, рассмотрев апелляцию, оставил без изменений приговор
Московский суд Бреста приговорил ее к двум годам колонии. Обвинили Полину по трем статьям уголовного кодекса: ст. 368 «Оскорбление президента», ст. 369 «Оскорбления представителя власти», ст. 364 «Насилие или угроза насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов».
Также судом постановлено удовлетворить 3 иска (на суммы — 2 тысячи рублей, 1500 и 1500).
Всего, напомним, потерпевшими от женщины проходило 7 правоохранителей. По версии обвинения, она плюнула и ударила одного из милиционеров во время осмотра, а с другого сорвала маску. Остальных оскорбляла, также допустила оскорбление Лукашенко.
Полина Шарендо-Панасюк была задержана в начале 2021 года. Против ее мужа Андрея Шарендо также было заведено уголовное дело, он был задержан и провел несколько суток в Брестском ИВС. У пары двое несовершеннолетних детей. Недавно стало известно, что Андрей смог уехать из Беларуси.
Политзаключенная Полина Шарендо-Панасюк стала известна
На одном из них она рассказала, что провела в карцере в общем 30 суток.
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Полине Шарендо-Панасюк оставили приговор без изменений.
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