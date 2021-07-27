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Светлану Тихановскую встретили в Нью-Йорке шквалом аплодисментов

27.07.2021 13:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Светлану Тихановскую в Нью-Йорке встретили приветствиями, шквалом аплодисментов и песнями на белорусском. Об этом пишет «ГА».

Светлану Тихановскую встретили в Нью-Йорке шквалом аплодисментов

Несколько сотен участников акции белорусской диаспоры США собрались под бело-красно-белыми флагами на Манхэттенской набережной в Бэттери-Парке, чтобы увидеть лидера белорусской оппозиции лично и выразить ей и ее соратникам признательность за их вклад в борьбу за демократию и уважение прав человека в Беларуси. Валентин пришел на встречу поблагодарить Светлану за стойкость.

«Я считаю, что это в первую очередь мой гражданский долг как гражданина Беларуси – поддержать соотечественников и выразить большую благодарность Тихановской за ее мужество», — отметил он.

Виталь Зайка, председатель белорусско-американского объединение «Пагоня» считает, что как молодой политик Светлана Тихановская достойно представляет белорусский народ.

«Считаю, что это успех – достойно представлять Беларусь перед правительством США и других стран мира, особенно для непрофессионального политика, человека, который всего лишь, наверно, год как в политике».

В руках многие участники митинга держат фотографии жертв репрессий на исторической родине. Андрей и Даша из Филадельфии. За участие в протестах в Беларуси их родственника Николая осудили на 8 лет. Даша уверена, что своей поездкой Тихановская помогает протестному движению в Беларуси.

«Так как мы здесь живем постоянно, хочется, чтобы и в Беларуси была свобода. Мы хотим вот эту свободу, которую уже обрели, передать им, передать это чувство и поддержать Тихановскую».

У Светланы Тихановской в Нью-Йорке весьма напряженный график. Встречи с дипломатами Организации Объединенных Наций, выступление в Совете по международным отношениям и, конечно же, встречи с белорусами, живущими в США. Сама она не устает повторять, что встреча с белорусской диаспорой — для нее самая приятная часть поездки.

 «Я за этот час под зарядилась энергией. Когда встречаюсь с политиками, напротив, частично ее отдаю. Здесь я ее коплю и аккумулирую. Я настолько радуюсь и каждый раз говорю, что мне так жаль, что из- за безопасности не могу с каждым белорусом пообщаться, пожать руку и обнять. Из-за недостатка времени. Но для меня это очень, очень важно. Видеть глаза, эту энергию, потому что я знаю, что это энергия потом перейдет в энергию помощи белорусам».

После насыщенной официальными встречами недели в Вашингтоне Тихановская уверена, что главная цель визита во многом уже выполнена, но много работы еще предстоит, поэтому о конкретных результатах поездки, говорит Светлана, можно будет судить чуть позже.

«Эти встречи, организованные на таком уровне, показывают серьезность намерений США. Что они будут с белорусами, будут вместе с нами бороться за демократические изменения. О конкретных результатах сейчас вам не скажу — это должна объявить страна, которая будет принимать решения».

 
 
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Светлану Тихановскую в Нью-Йорке встретили приветствиями, шквалом аплодисментов и песнями на белорусском. Об этом пишет «ГА».
 
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