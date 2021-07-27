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Всё строится больше на доверии. Узнали у тренера, как меняется подход к занятиям спортом

27.07.2021 13:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Как вы воспитываете своих подопечных?

Всё строится больше на доверии. Узнали у тренера, как меняется подход к занятиям спортом

Олег Михнюк, мастер спорта по волейболу, тренер профессиональной мужской команды по волейболу «Строитель» волейбольного клуба «Минск»:
Немножко по-другому.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Результаты есть?

Олег Михнюк:
Сейчас немного меняется. Все-таки раньше, когда я был игроком, много тренеров было у меня, было все построено на кнуте. Сейчас немного другой подход. Алексей не даст соврать, мы год с ним работали в прошлом сезоне. Все строится больше на доверии, на обратной связи и на воспитании, особенно молодежи, чтобы их не надо было подгонять никуда. Они сами должны понимать, что в нашем виде спорта 18, 19, 20 лет – это то золотое время, где есть сейчас возможность вложить в себя на будущее. Я говорю про такие вещи, как питание, отдых, не распыляться на что-то другое.

Всё строится больше на доверии. Узнали у тренера, как меняется подход к занятиям спортом

Екатерина Забенько:
Вы не тиран, а учитель больше?

Олег Михнюк:
Да, можно, наверное, так сказать. Конечно, я могу вспылить, особенно за разгильдяйство.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
 
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