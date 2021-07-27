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Очередное инцидент с самолётом «Белавиа»

27.07.2021 13:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Очередное инцидент с самолётом «Белавиа»
Хургада / pixabay.com
Очередное происшествие с самолётом «Белавиа» случилось в ночь на 27 июля. На этот раз пришлось его заменить на рейс из Минска в Хургаду.

Как сообщает телеграм-канал @sputnikby, в пресс-службе авиакомпании говорят об инциденте во время буксировки самолёта, который произошёл во вторник ночью.

«Была повреждена законцовка (винглет) левого полукрыла воздушного судна в результате столкновения с телескопическим трапом», — отмечают там.



В результате рейс в Египет пришлось задержать. Позже был предоставлен резервный самолёт, и пассажиры утром улетели в Хургаду.

В понедельник борт «Белавиа», который летел в Турцию через Россию, осуществил вынужденную посадку Москве. Экипаж подал сигнал бедствия из-за проблем с одним из двигателей. Пассажиры полетели в Анталию на запасном самолёте.
 
Теги: Минск
 
 
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В результате рейс в Египет пришлось задержать.
 
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