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Очередное инцидент с самолётом «Белавиа»
Источник материала: UDF
Хургада / pixabay.com
Как
«Была повреждена законцовка (винглет) левого полукрыла воздушного судна в результате столкновения с телескопическим трапом», — отмечают там.
В результате рейс в Египет пришлось задержать. Позже был предоставлен резервный самолёт, и пассажиры утром улетели в Хургаду.
В понедельник борт «Белавиа», который летел в Турцию через Россию, осуществил вынужденную посадку Москве. Экипаж подал сигнал бедствия из-за проблем с одним из двигателей. Пассажиры полетели в Анталию на запасном самолёте.
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В результате рейс в Египет пришлось задержать.
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