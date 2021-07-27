Источник материала: UDF



Хургада / pixabay.com

«Была повреждена законцовка (винглет) левого полукрыла воздушного судна в результате столкновения с телескопическим трапом», — отмечают там.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Очередное инцидент с самолётом «Белавиа» В результате рейс в Египет пришлось задержать.

Кактелеграм-канал @sputnikby, в пресс-службе авиакомпании говорят об инциденте во время буксировки самолёта, который произошёл во вторник ночью.В результате рейс в Египет пришлось задержать. Позже был предоставлен резервный самолёт, и пассажиры утром улетели в Хургаду.В понедельник борт «Белавиа», который летел в Турцию через Россию, осуществил вынужденную посадку Москве. Экипаж подал сигнал бедствия из-за проблем с одним из двигателей. Пассажиры полетели в Анталию на запасном самолёте.