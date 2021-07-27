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Безработица в Беларуси: официальная в 25 раз меньше фактической!

27.07.2021 13:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Фактическая безработица в первом полугодии составила 4,1% от численности рабочей силы, сообщает Белстат. Безработными были 205,3 тысячи человек.

Если смотреть динамику, то в первом полугодии 2020-го фактически безработными были 206,8 тысячи белорусов. Данные рассчитаны по выборочному обследованию домохозяйств по методологии Международной организации труда.

Официальная зарегистрированная безработица в Беларуси заметно ниже фактической. На 1 июля на учете в центрах занятости безработными были 7,9 тысячи человек. 

Больше всего официально нетрудоустроенных было в Брестской области — 1,5 тысячи, а меньше всего — в Минске (739 человек). Это данные Минтруда и комитетов по труду, занятости и соцзащите.

То есть фактически безработных ориентировочно в 25 раз больше, чем официальных.

Среди причин, по которым белорусы не регистрируются в центрах занятости, эксперты неоднократно называли низкий размер пособия по безработице. К примеру, в Минске средний размер такого пособия в июне составил 29,17 рубля. В Минтруда неоднократно анонсировали планы по повышению этих выплат, однако это до сих пор не было сделано.

Большинство безработных, как уточняют в Белстате, ищут работу самостоятельно, в том числе используя газеты, интернет, друзей, родственников и знакомых. Почти 20% нетрудоустроенных обращались в поисках работы в службу занятости и общереспубликанский банк вакансий.

Женщины среди безработных, по официальной статистике, было 41%. Средний возраст безработных — 38,9 года, передает zerkalo.io
 
Теги: Минск
 
 
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Фактическая безработица в первом полугодии составила 4,1% от численности рабочей силы, сообщает Белстат. Безработными были 205,3 тысячи человек.
 
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