Безработица в Беларуси: официальная в 25 раз меньше фактической!

Если смотреть динамику, то в первом полугодии 2020-го фактически безработными были 206,8 тысячи белорусов. Данные рассчитаны по выборочному обследованию домохозяйств по методологии Международной организации труда.





Официальная зарегистрированная безработица в Беларуси заметно ниже фактической. На 1 июля на учете в центрах занятости безработными были 7,9 тысячи человек.





Больше всего официально нетрудоустроенных было в Брестской области — 1,5 тысячи, а меньше всего — в Минске (739 человек). Это данные Минтруда и комитетов по труду, занятости и соцзащите.





То есть фактически безработных ориентировочно в 25 раз больше, чем официальных.





Среди причин, по которым белорусы не регистрируются в центрах занятости, эксперты неоднократно называли низкий размер пособия по безработице. К примеру, в Минске средний размер такого пособия в июне составил 29,17 рубля. В Минтруда неоднократно анонсировали планы по повышению этих выплат, однако это до сих пор не было сделано.





Большинство безработных, как уточняют в Белстате, ищут работу самостоятельно, в том числе используя газеты, интернет, друзей, родственников и знакомых. Почти 20% нетрудоустроенных обращались в поисках работы в службу занятости и общереспубликанский банк вакансий.





zerkalo.io Женщины среди безработных, по официальной статистике, было 41%. Средний возраст безработных — 38,9 года, передает



