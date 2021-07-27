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КНДР и Южная Корея восстановили разорванные каналы связи для военных и руководства

27.07.2021 13:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

КНДР и Южная Корея восстановили разорванные год назад линии связи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это стало возможным благодаря переписке между главами двух государств.

КНДР и Южная Корея восстановили разорванные каналы связи для военных и руководства

С апреля лидеры не раз обменивались посланиями. Канал был заблокирован с 9 июня 2020 года на фоне обострения отношений между странами. Пхеньян заявил о полном разрыве всех линий связи с Югом в ответ на пропагандистские листовки, которые забросили на территорию КНДР южнокорейские активисты. Не работал коммуникационный канал между военными, а также специальная горячая линия для руководства.

КНДР и Южная Корея восстановили разорванные каналы связи для военных и руководства

Следующим шагом Севера стал подрыв офиса связи в приграничном городе Кэсон. Теперь же диалог налажен. СМИ оценили это как большой шаг в восстановлении взаимного доверия и содействии примирению.

 
 
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КНДР и Южная Корея восстановили разорванные год назад линии связи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это стало возможным благодаря переписке между...
 
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