ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Контроль перейдет к армии, границу закроют: в Литве предлагают ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью

27.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Что это будет значить?

МВД Литвы предложило правительству ввести чрезвычайное положение в приграничных с Беларусью районах. Об этом, как сообщает Delfi, заявила министр внутренних дел Агне Билотайте.

— МВД выдвигает предложение оценить по ситуации и возможно объявить чрезвычайное положение, — заявила министр на пресс-конференции во вторник.

По ее словам, сейчас правительство оценивает это предложение.

Председатель Комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас пояснил, что в случае введения чрезвычайного положения контроль над границей перейдет к армии.

— По сути это означает, что в определенном пограничном регионе, при сохранении всех прав и свобод, без затрагивания нашего демократического процесса, только на пограничном пространстве, контроль перенимается армией, и граница, по сути закрывается и нарушения невозможны, — сказал Кащюнас.

По словам главы комитета, при таком режиме Литва не обязана впускать мигрантов, а дислокация армии, по утверждению Кащюнаса, будет сдерживать от желания перейти границу. Он также отметил, что для ведения чрезвычайного положения следует заручиться согласием руководства страны — как президента, так и Сейма.

По закону чрезвычайное положение вводит Сейм, а между парламентскими сессиями это может сделать президент, однако тогда он созывает внеочередную сессию парламента, и Сейм утверждает или отменяет решение главы государства. Чрезвычайное положение может быть введено на всей территории Литвы или в отдельных территориально-административных единицах, пограничных участках или в других частях территории государства.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Больш за 160 арганізацый з усяго сьвету патрабуюць спыніць рэпрэсіі супраць праваабаронцаў у Беларусі. ЗАЯВА
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by