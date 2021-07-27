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Контроль перейдет к армии, границу закроют: в Литве предлагают ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью
27.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Что это будет значить?
МВД Литвы предложило правительству ввести чрезвычайное положение в приграничных с Беларусью районах. Об этом, как сообщает
— МВД выдвигает предложение оценить по ситуации и возможно объявить чрезвычайное положение, — заявила министр на пресс-конференции во вторник.
По ее словам, сейчас правительство оценивает это предложение.
Председатель Комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас пояснил, что в случае введения чрезвычайного положения контроль над границей перейдет к армии.
— По сути это означает, что в определенном пограничном регионе, при сохранении всех прав и свобод, без затрагивания нашего демократического процесса, только на пограничном пространстве, контроль перенимается армией, и граница, по сути закрывается и нарушения невозможны, — сказал Кащюнас.
По словам главы комитета, при таком режиме Литва не обязана впускать мигрантов, а дислокация армии, по утверждению Кащюнаса, будет сдерживать от желания перейти границу. Он также отметил, что для ведения чрезвычайного положения следует заручиться согласием руководства страны — как президента, так и Сейма.
По закону чрезвычайное положение вводит Сейм, а между парламентскими сессиями это может сделать президент, однако тогда он созывает внеочередную сессию парламента, и Сейм утверждает или отменяет решение главы государства. Чрезвычайное положение может быть введено на всей территории Литвы или в отдельных территориально-административных единицах, пограничных участках или в других частях территории государства.
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