Контроль перейдет к армии, границу закроют: в Литве предлагают ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью

Источник материала: Салiдарнасць

Что это будет значить?

МВД Литвы предложило правительству ввести чрезвычайное положение в приграничных с Беларусью районах. Об этом, как сообщает Delfi , заявила министр внутренних дел Агне Билотайте.

— МВД выдвигает предложение оценить по ситуации и возможно объявить чрезвычайное положение, — заявила министр на пресс-конференции во вторник.

По ее словам, сейчас правительство оценивает это предложение.

Председатель Комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас пояснил, что в случае введения чрезвычайного положения контроль над границей перейдет к армии.

— По сути это означает, что в определенном пограничном регионе, при сохранении всех прав и свобод, без затрагивания нашего демократического процесса, только на пограничном пространстве, контроль перенимается армией, и граница, по сути закрывается и нарушения невозможны, — сказал Кащюнас.

По словам главы комитета, при таком режиме Литва не обязана впускать мигрантов, а дислокация армии, по утверждению Кащюнаса, будет сдерживать от желания перейти границу. Он также отметил, что для ведения чрезвычайного положения следует заручиться согласием руководства страны — как президента, так и Сейма.

По закону чрезвычайное положение вводит Сейм, а между парламентскими сессиями это может сделать президент, однако тогда он созывает внеочередную сессию парламента, и Сейм утверждает или отменяет решение главы государства. Чрезвычайное положение может быть введено на всей территории Литвы или в отдельных территориально-административных единицах, пограничных участках или в других частях территории государства.