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Мороз подогрел мировые цены на кофе. В Бразилии от холода пострадало 10% общей площади арабики

27.07.2021 14:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Бразилии. Мировые цены на кофе подогрел мороз. Уже отмечен их значительный рост, который последний раз фиксировался в 1994 году. Именно тогда была подобная ситуация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мороз подогрел мировые цены на кофе. В Бразилии от холода пострадало 10% общей площади арабики

В южных штатах центральной Бразилии ночные температуры вот уже около двух недель близки к нулю. Кофейные деревья очень чувствительны к холоду. Уже в той или иной степени пострадало до 200 тысяч гектаров плантаций арабики. Это около 10 % от общей площади крупнейшего производителя кофе. Снижение поставок сырья в конечном итоге приведет к росту цен.

 
 
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Новости Бразилии. Мировые цены на кофе подогрел мороз. Уже отмечен их значительный рост, который последний раз фиксировался в 1994 году. Именно тогда была подобная...
 
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