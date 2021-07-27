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Литав задумалась о ЧП на границе с Беларусью

27.07.2021 14:17 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что МВД предложило правительству ввести чрезвычайное положение в приграничных самоуправлениях.

"МВД выдвигает предложение оценить по ситуации и возможно объявить чрезвычайное положение", – заявила министр на пресс-конференции во вторник. - "Следует оценить множество факторов, поскольку это активное вовлечение армии, поэтому МВД не может принять подобно решение в одностороннем порядке".

Председатель Комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас заявил, что введение чрезвычайного положения следует рассмотреть для восстановления контроля над миграционным кризисом.

По его словам, в таком случае контроль над границей перешел бы армии, и попадание на территорию Литвы стало бы невозможным.

"Должны быть рассмотрены все варианты, мы должны быть готовыми ко всем ситуациям, и это одна из опций, которая может превратиться в реальность", – заявил Л. Кащюнас, передает Delfi.

 
 
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Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что МВД предложило правительству ввести чрезвычайное положение в приграничных самоуправлениях.
 
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