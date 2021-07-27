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«Из спорта ушёл из-за травмы». Борец Богдан Брилёв рассказал о своей карьере

27.07.2021 14:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

«Из спорта ушёл из-за травмы». Борец Богдан Брилёв рассказал о своей карьере

Богдан Брилев, мастер спорта по греко-римской борьбе, кандидат в мастера спорта по рукопашному бою, фитнес-тренер:
Отец дал мне право выбора. Я походил по игровым видам спорта, в принципе в них я был удачен. Мне нравилось, я был физически одарен, я хорошо играл в команде. Но когда пришло время разделить: либо борьба, либо твои игровые виды спорта, мы сели и серьезно поговорили. Он нарисовал мне перспективы, которые могут быть там и там, и мы приняли решение, что пойдем все-таки в нашу семейную сферу, примерно так и осталось.

«Из спорта ушёл из-за травмы». Борец Богдан Брилёв рассказал о своей карьере

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
С какими результатами вы завершили свою спортивную карьеру?

Богдан Брилев:
Можно сказать, что я обожал свою спортивную карьеру. Я каждый день просыпался с чувством, что я должен идти и тренироваться. В данный момент у меня небольшой спад, потому что я не знаю, ради чего. У меня нет мотивации, потому что в принципе физически я выгляжу хорошо, я удался лицом, у меня все в порядке. Каждое утро я просыпаюсь, к сожалению, я из спорта ушел из-за травмы и, полежав немного, я понял, что дальше продолжать не хочу. Но вы не представляете, какое спортивное голодание до соревнований и еще до чего-то. Я просто прихожу к ребятам в зал, мы просто боремся, я делаю это просто потому, что я делал это с детства. Это, конкретно говоря, от спортивной карьеры, профессиональной, и когда ты закончил, когда ты, можно сказать, любитель.

«Из спорта ушёл из-за травмы». Борец Богдан Брилёв рассказал о своей карьере

Богдан Брилев:
Конкретно про достижения. Я за границу не ездил. Мои соревнования не ограничивались республикой, но в нашей республике много достойных ребят, их очень много. И конкуренция была большая, по крайней мере в те годы, когда мы боролись, все ребята были достойные.

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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
 
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