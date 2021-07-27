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На бирже подорожали все валюты
Источник материала: Партизан
Торги на БВФБ во вторник завершились ослаблением белорусского рубля сразу по всем фронтам. Валютная корзина подорожала на 0,26% и покинула минимум за 8 месяцев.
Курс доллара поднялся на 0,0028 BYN до 2,5224 BYN/USD.
Доллар укрепляется второй день. Суммарно его курс за это время вырос на 0,0088 BYN, а в минувшую пятницу курс доллара снижался до минимума за 37 дней.
Курс евро подрос всего на 0,0018 BYN до 2,9721 BYN/EUR.
За два дня стоимость евро поднялась на 0,0124 BYN, а до этого европейская валюта летела вниз десять дней подряд, растеряв за время полёта 0,0924 BYN и оказавшись ниже минимума за 11 месяцев.
Курс российского рубля подскочил на 0,0152 BYN до 3,4162 BYN/100 RUB до максимума за полторы недели, а ещё вчера рубль РФ находился на минимуме почти за три месяца.
Итоги недели 19-23 июля на валютном рынке РБ
Вторую неделю подряд белорусский рубль завершает укреплением ко всем валютам:
курс доллара −0,0202 BYN (−0,80%) на минимуме за 37 дней;
курс евро −0,0322 BYN (−1,08%) на минимуме за 337 дней;
курс российского рубля −0,0075 BYN (−0,22%);
корзина валют −0,56% на минимуме за 249 дней.
Московская биржа
Российский рубль сегодня укрепляется к доллару и евро на бирже в Москве.
Центробанк решил понизить официальный курс доллар на завтра на 25 копеек до 73,8471 RUB/USD.
Официальный курс евро на завтра упал на 33 копейки до 86,9919 RUB/EUR.
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Торги на БВФБ во вторник завершились ослаблением белорусского рубля сразу по всем фронтам. Валютная корзина подорожала на 0,26% и покинула минимум за 8 месяцев.
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