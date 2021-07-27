Литва может ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью

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Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что МВД предложило правительству ввести чрезвычайное положение в приграничных самоуправлениях.





"МВД выдвигает предложение оценить по ситуации и возможно объявить чрезвычайное положение", – заявила министр на пресс-конференции во вторник.





По ее словам, министерство выдвинуло такое предложение правительству, и сейчас оно оценивается. "Следует оценить множество факторов, поскольку это активное вовлечение армии, поэтому МВД не может принять подобное решение в одностороннем порядке", – сказала А. Билотайте.





Глава КНБО: при чрезвычайном положении пересечение границы будет невозможным





Председатель Комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас заявил, что введение чрезвычайного положения может быть рассмотрено для взятия под контроль ситуации с миграционным кризисом.





По словам Л. Кащюнаса, в таком случае контроль над границей переняла бы армия, и попадание на территорию Литвы было бы невозможным.





"Должны быть рассмотрены все варианты, мы должны быть готовыми ко всем ситуациям, и это одна из опций, которая может превратиться в реальность", – заявил Л. Кащюнас BNS о возможности введения чрезвычайного положения на границе с Беларусью.





По его словам, существенное отличие заключалось бы в том, "что по сути полностью контролировалось бы пересечение границы, любые нарушения пресекались бы, и было бы запрещено попадать на литовскую территорию".





"По сути это означает, что в определенном пограничном регионе, при сохранении всех прав и свобод, без затрагивания нашего демократического процесса, только на пограничном пространстве, контроль перенимается армией, и граница, по сути закрывается и нарушения невозможны", – сказал Л. Кащюнас.





По словам главы КНБО, при таком режиме Литва не обязана впускать мигрантов, а дислокация армии, по утверждению Л. Кащюнаса, будет сдерживать от желания перейти границу.





Он также отметил, что для ведения чрезвычайного положения следует заручиться согласием руководства страны – как президента, так и Сейма. "Это может быть декрет президента, на мой взгляд, должно быть слово и со стороны президента", – сказал Л. Кащюнас.





По закону чрезвычайное положение вводит Сейм, а между парламентскими сессиями это может сделать президент, однако тогда он созывает внеочередную сессию парламента, и Сейм утверждает или отменяет решение главы государства.





Во вторник о введении чрезвычайного положения в связи с миграционным кризисом заговорил и лидер парламентской оппозиции Саулюс Сквернялис, однако он отметил, что для этого требуется широкое политическое согласие, а также работа с общественностью.





О введении чрезвычайного положения политик заявил после подавленного в понедельник протеста в Рудникай, где несколько десятков человек сопротивлялись планам правительства поселить на полигоне нелегальных мигрантов.





Протестующие блокировали дорогу, ведущую на территорию. Должностным лицам пришлось силой разгонять протестующих.







