«Вернут ввозную пошлину — и откат рынка будет колоссальным». Что происходит в сфере «зеленых авто» в Беларуси

Источник материала: ProBusiness



Фото предоставлено индустриальным парком «Великий камень»

В китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» недавно прошел День электротранспорта. Мы посетили мероприятие, чтобы узнать, как развивается рынок «зеленых авто» в Беларуси, повлиял ли на его развитие ввод в эксплуатацию АЭС, а также что происходит с зарядной инфраструктурой, сколько электромобилей уже ездит по дорогам нашей страны и что будет на рынке после отмены на них льготной ввозной пошлины.

Специально для «Про бизнес» бизнес-эксперты и представители различных ведомств рассказали о перспективах развития отрасли электротранспорта в нашей стране.

О перспективах электромобилизации в Беларуси и роли в ней «Великого камня»

Виктор Каранкевич

Министр энергетики РБ

— 2020 год продемонстрировал, что ведущие мировые страны начали движение к глобальной электрификации транспорта. Только в прошлом году было продано более 3 млн электромобилей и их общее количество возросло до 10 млн единиц. По прогнозам Международного энергетического агентства, к 2030 году их количество в мире достигнет 145 млн.

В Беларуси зарегистрировано около 4000 электромобилей. Только за первое полугодие 2021 года в нашу страну ввезено более 2000 электрокаров. Это больше, чем за весь 2020 год.

На открытии выставки «День электротранспорта» глава администрации индустриального парка «Великий камень» Александр Ярошенко отметил: «Для нас это знаковое событие, потому что наши резиденты также развивают свой бизнес в сфере электротранспорта. Из 71 резидента нашего парка 8 непосредственно тем или иным образом участвуют в разработке проектов, связанных с электротранспортом. Несколько будущих резидентов и инвесторов в ближайшем будущем также планируют присоединиться к „Великому камню“ и развивать эту отрасль».

Для индустриального парка эта отрасль является одной из важнейших. Генеральный директор компании по развитию индустриального парка «Великий камень» Янь Ган отметил: «Мы готовы продолжать содействовать вступлению большего количества резидентов из отрасли новой энергетики и создавать условия для производства электромобилей белорусских брендов, имеющих собственные наработки. Надеемся, что отрасль новой энергетики станет ключевой для привлечения иностранного капитала».



Фото предоставлено индустриальным парком «Великий камень»

Справка «Про бизнес»

Сегодня в особой экономической зоне «Великий камень» работает ряд резидентов из отрасли электротранспорта:

— «Чэнду Синьджу Шелковый Путь Развитие» занимается выпуском суперконденсаторов для коммунального и иных видов транспорта, отличающихся сокращенным временем зарядки и экономией электроэнергии, которые уже используются в нашем общественном транспорте

— «Хесс Грейт Стоун» сейчас производит кузова троллейбусов и электрических автобусов с неполной отделкой. В дальнейшем планируется производство электрического пассажирского транспорта полного цикла

— «Международная технологическая компания «Интеллектуальное оборудование» разрабатывает технологии для управления беспилотными автомобилями, занимается их оснащением оборудованием и технологиями с использованием экологически чистых источников энергии, а также проводит исследования в области искусственного интеллекта и сервисных роботов

— «ЕЕС-Групп» планирует выпуск самокатов на электрической тяге и станций подзарядки к ним для использования в рамках кикшеринга (городской прокат электросамокатов)

— «Синьвэй-Велозавод (МСК)» реализует инвестпроект по выпуску интеллектуальных экологических электрических велосипедов

— «Инновиз Текнолоджис БиУай» занимается разработкой ЛИДАРов для беспилотных автомобилей

— «Технологии Великого камня» осуществляет развитие беспилотного автомобильного транспорта на альтернативных источниках энергии. Для этого будет создан международный экономический центр исследований и разработок беспилотных автомобилей, а также будут производиться испытания беспилотного транспортного средства, его усовершенствование и в дальнейшем — исследования системы интеграции технологий беспилотного вождения

- «Лэс-Интернешнл (МСК) информационные технологии» реализует проект по созданию научно-исследовательского центра по разработке систем управления «умный транспорт» и прочих информационных систем, связанных с обработкой больших объемов данных.

О производстве более 1000 единиц пассажирского электротранспорта в Беларуси

Сергей Гунько

Первый заместитель министра промышленности РБ

— Сегодня пассажирский электротранспорт в нашей стране производят два предприятия: «Белкоммунмаш», которое активно развивает уже существующую линейку электробусов, и МАЗ, который завершает опытную эксплуатацию своего электротранспорта в регионах Беларуси. Каждое из предприятий предлагает свою модель электробуса. Жизнеспособность данных концепций подтвердилась эксплуатацией электробусов с «длинной» и «короткой» зарядкой в разных странах. Если первое ориентируется на быструю зарядку, то второе — на использование батарей с большей емкостью. Также нами проводится работа по локализации производства различных комплектующих и улучшению характеристик электротранспорта.

Грузовым электротранспортом занимаются эти же компании. МАЗ разрабатывает 10-тонную грузовую машину, и в конце года должны начаться испытания первых опытных экземпляров. «Белкоммунмаш» также создает электрический грузовик, только 6-тонный.



Фото предоставлено индустриальным парком «Великий камень»

Легковым электротранспортом занимается белорусско-китайское совместное предприятие «БЕЛДЖИ». Планируется к производству первая партия в 1000 штук. Сейчас тестируют опытный образец и принимают заказы на электромобили, которых уже набралось 254. При этом цена электромобиля не будет превышать $ 30 000.

К концу года мы закроем практически все ниши по электротранспорту, в том числе и производство коммунальной техники.

Сейчас мы участвуем в разработке Указа Президента по льготам для юридических лиц, использующих электротранспорт. Планируется внедрение инвестиционного вычета из налогооблагаемой базы покупателя на сумму, превышающую сумму покупки электромобилей. Например, если компания купила 5 электрических машин, значит, в первом году их использования она получит 120% налогового вычета от их стоимости.

Также в случае приобретения электромобиля, произведенного в Беларуси, предлагается освободить физлицо или индивидуального предпринимателя, который является плательщиком НДС, от уплаты данного налога, что снизит стоимость машины сразу на 20%.

Что касается аккумуляторов для электромобилей, то это достаточно сложные устройства, основной элемент которых, ячейки, никогда не будет производиться в Беларуси в силу отсутствия нужных для этого полезных ископаемых.



Фото предоставлено индустриальным парком «Великий камень»

О расходах электроэнергии и развитии зарядной инфраструктуры

Андрей Котик

Заместитель генерального директора ПО «Белоруснефть»

— Сейчас в мире примерно 1 млрд 200 млн авто с ДВС. Если весь этот транспорт перевести на электротягу, то получится примерно 5 трлн кВт. ч в год. Для Беларуси эта цифра — 12 млрд кВт. ч в год, притом что БелАЭС в перспективе будет вырабатывать около 18 млрд кВт. ч в год.

Продажи электромобилей будут только расти, так как сейчас на мировой рынок выходят более доступные модели, которые на китайском рынке продаются всего за $ 6000.

С января 2021 года энергопотребление из зарядной инфраструктуры «Белоруснефти» выросло вдвое, и это притом что люди заряжают свои электромобили и в других местах. Основной рост еще впереди, и наша задача по выходу на потребление 1 млрд кВт. ч в год вполне достижима.

В 2018 году у нашей организации было около 17 зарядных станций, сейчас уже 450, а к концу 2021 года ожидается 600. И это не просто доступ к розетке, а быстрая зарядная станция. Станция мощностью 180 кВт позволяет зарядить электромобиль за 15 минут на 100 км пробега. Сейчас мы меняем свою стратегию, делая акцент на качестве и удобстве для пользователей электромобилей и более надежной работе всей зарядной инфраструктуры.



Фото предоставлено индустриальным парком «Великий камень»

Время зарядки электромобилей неуклонно снижается, так как увеличивается мощность зарядных станций. И в ближайшем будущем мы установим супербыстрые комплексы от 250−350 кВт и выше, где можно будет зарядить не только легковые электрокары (заряд на 340 км за 10 минут. — Прим. «Про бизнес»), но и электробусы. Запуск первого из них ожидается в 2022 году в Минске. Еще три в рамках сотрудничества с ПРООН будут установлены на трассе М1.

Известно, что зарядка аккумуляторов электромобилей занимает определенное время и требует прокладки мощных силовых линий к зарядной станции, поэтому в свое время в мире рассматривалась альтернатива по «ускоренной» зарядке: быстрая замена разряженных аккумуляторов заряженными и зарядка последних в менее требовательном режиме.

В Израиле даже был такой стартап. Несмотря на то что по всей стране установили много зарядных станций, проект провалился, потому что не учли, что есть много разных электромобилей, и к каждому из них нужно подобрать свой аккумулятор. В этом направлении не получилось даже у Tesla, их решение так и осталось только в пресс-релизах. Пока в этом направлении развивается только одна китайская компания Nio.

Все остальные производители электрокаров сейчас двигаются в сторону увеличения мощности зарядных станций с 250 кВт до 1 МВт. На такой станции за 20 минут зарядки можно зарядить электрические грузовики на 700−800 км хода.



Фото предоставлено индустриальным парком «Великий камень»

О влиянии БелАЭС на развитие электротранспорта в Беларуси

Денис Мороз

Заместитель министра энергетики РБ

— В 2022 году ожидается ввод в эксплуатацию всей АЭС, а это 2400 МВт электроэнергии, то есть 18 млрд кВт. ч в год, или 40% от всей выработки электроэнергии в Беларуси. По статистике Минэнерго, за 2019−2020 годы наблюдается практически двукратный рост энергопотребления по зарядной инфраструктуре. В этом году ожидается дальнейший рост на треть по сравнению с прошлым годом, как и увеличение количества зарядных станций.

Критически важно, чтобы развитие инфраструктуры не было дорогим, иначе зарядные станции будут капиталоемкими, потребуют амортизации этих затрат, и будет увеличиваться стоимость зарядки для владельцев электромобилей.

Наше министерство не отстает от трендов и использует электротранспорт уже с 2019 года. Затраты по сравнению с автомобилями с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) действительно ниже в 3−4 раза. Но до сих пор не решена проблема со снижением емкости аккумулятора в период отрицательных температур, что особенно актуально для нашего климата. Комфортный температурный режим для батарей, которые используются в электромобилях, составляет 20−25°C. На одной зарядке зимой можно проехать в среднем на 20% километров меньше, чем весной и летом.

Тем не менее вы не столкнетесь с такими классическими зимними проблемами авто с ДВС, как замерзшее топливо и невозможность запустить двигатель после холодной ночи.



Фото предоставлено индустриальным парком «Великий камень»

В то же время если физлица еще как-то могут подстроиться под погоду, то для бизнеса это вызывает конкретные проблемы, когда важно действовать согласно бизнес-плану и соблюдать сроки независимо от температурного режима. Также не понятно, как бизнесу разобраться с затратами по зарядке электротранспорта и нормированием расхода электроэнергии. Законодательство нуждается в доработке.

Об аккумуляторном бизнесе и производственном цикле

Дмитрий Серебряков

Генеральный директор компании «РЭНЕРА-Энертек»

— Мы занимаемся системами энергонакопления и производством аккумуляторов для электротранспорта. Сейчас изготавливаем батареи для электротранспорта по той же технологии, что и LG, Samsung и более 5 лет поставляем свою продукцию партнерам из Беларуси, в том числе компании «Белкоммунмаш». Также наши батареи используются в проекте «Кортеж» (машина для Президента Российской Федерации).

В марте 2020 года наша компания приобрела 50% акций южнокорейского завода для производства литий-ионных аккумуляторов. Разработка моделей батарей осуществляется в Москве, в Санкт-Петербурге — их сборка, а в Новосибирске организовано производство катодных материалов для аккумуляторов. В наших планах — в 2024 году запустить свой завод по производству батарей в России, а в 2025 — завод по их утилизации.

Батарея, которая используется на электротранспорте, считается исчерпавшей свой ресурс, когда ее первоначальная емкость снижается до 80%. Эти батареи затем используются в системах накопления энергии, что приводит к их серьезному удешевлению.

Зарядка электротранспорта должна быть дешевой, но есть места, где это невозможно сделать, потому что нет мощностей. Это решается установкой накопителя энергии перед зарядной станцией.

Основной тренд на рынке аккумуляторов — это строительство гигаватных фабрик. Спрос на батареи растет , ведь в скором времени на них перейдет 80% транспорта, поэтому растет и их производство, а значит, в будущем они будут стоить дешевле.



Фото предоставлено индустриальным парком «Великий камень»

О будущем рынка электрокаров в Беларуси

Алексей Горошко

Представитель компании Green Cars

— Мы занимаемся продажей электрокаров и гибридов. За последние годы объем рынка электромобилей сильно вырос, чему поспособствовал Указ Президента «О стимулировании использования электромобилей» . Физлица могут ввозить электромобили из любой страны без уплаты НДС. Также до 2022 года отменена таможенная пошлина в размере 15%.

Сегодня, чтобы стать владельцем электромобиля в Беларуси, достаточно заплатить всего 544 бел. рубля (около $ 216) утилизационного сбора. Для сравнения: уплата таможенных пошлин по автомобилю с двигателем внутреннего сгорания с объемом 2 литра обойдется вам примерно в € 5500.

Если раньше в объеме продаж компании электрокары занимали всего 10%, то сейчас уже 45%, причем 30% покупателей приходится на клиентов из регионов. Как правило, это машины с маленьким пробегом, и их можно заряжать от домашней сети с напряжением 220 вольт. Немаловажно, что довольно быстро развивается и зарядная инфраструктура. Стоимость услуг по зарядке электромобильного транспорта в сети Malanka переменным током обходится в 0,29 руб./кВт. ч, а постоянным — 0,39 руб./кВт. ч. Вполне достойные цифры для того, чтобы белорусы и дальше покупали такие машины.

В связи с возвращением на просторах ЕАЭС таможенной пошлины на электрокары в размере 15% компания Green Cars ожидает падения продаж электромобилей с 45% примерно до 25%.



Фото предоставлено индустриальным парком «Великий камень»

О мировой практике субсидирования покупки электромобилей

Александр Николайчук

PR-директор компании Autocom

— В Германии каждому покупателю электромобиля выделяется госсубсидия размером € 9000, в той же Франции — € 7000, в Нидерландах — € 4000. Хорватия не поскупилась, выделив € 9300 на приобретение электрокара. Как правило, субсидии достигают 10−20% от стоимости электромобиля.

Результат таких действий превосходит все ожидания. Так, например, по данным немецкого автотрейдингового сайта Carfellows , с введением госсубсидии в Германии продажи электромобилей выросли в 10 раз. Во Франции эксперты ожидают роста спроса на самый популярный здесь электромобиль Renault Zoe в два раза относительно 2019 года.

Эстония выделила € 600 млн на субсидирование и развитие зарядной инфраструктуры, Польша недавно утвердила проект на € 130 млн. В Норвегии вы можете заряжать свой электромобиль бесплатно, а в соседней Украине 15 июля освободили от налогообложения ввоз электромобилей и комплектующих к ним.

Китай, мировой лидер как в производстве, так и в эксплуатации электромобилей, продлил свою программу по субсидированию на несколько лет.

Роль государства в электромобилизации достаточно сильна. К 2025 году весь цивилизованный мир планирует перейти на электромобили, чего не произойдет без серьезных стимулирующих мер со стороны государства.

В ряде самых главных причин покупки электромобилей выделяют различные льготы. Норвегия, лидер по электромобилизации, и другие страны уже пробовали отказаться от субсидирования, что приводило к торможению развития электротранспорта.

Как только гражданам прекращают выделять деньги, они отказываются от приобретения электротранспорта. И если в Беларуси снова введут таможенную пошлину и отменят нулевой НДС для физлиц на ввоз электромобилей, то откат рынка будет колоссальным.

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