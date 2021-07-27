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Почему именно санкции в банковском секторе станут наиболее ощутимыми для режима?
27.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Аналитик объяснила, какой эффект могут иметь американские санкции и почему белорусским властям стоит их опасаться.
Наиболее ощутимым для режима Лукашенко давлением со стороны США могут стать секторальные санкции по финансовому сектору, считает сотрудница Центра анализа европейской политики Екатерина Глод.
— Мне кажется, наиболее сильные секторальные санкции со стороны США должны касаться финансового банковского сектора, — заявила политический аналитик в эфире
Также санкции США возымели бы эффект и на страны Ближнего Востока, которые продолжают инвестировать в Беларусь, например, ОАЭ, Турция, и страны, где Беларусь теперь пытается активно развивать торговлю, это Африка, в том числе.
Я не говорю сейчас об отключении Беларуси от SWIFT, я имею в виду какие-то запреты, ограничения на транзакции в долларах США.
Политический аналитик считает, что именно отсрочка санкций привела к тому, что у режима Лукашенко появилась возможность расправиться с гражданским обществом.
— К сожалению, до последнего момента санкции не были серьезными. Мы увидели
Как раз этот интервал позволил Лукашенко зачистить гражданское общество. Если бы секторальные санкции начали действовать сразу в полном объеме, то, я думаю, мы бы уже не видели такого сильного давления на гражданское общество. Возможно, американские секторальные санкции, направленные на финансовый сектор, окажут большее давление на режим Лукашенко, — полагает Екатерина Глод.
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Аналитик объяснила, какой эффект могут иметь американские санкции и почему белорусским властям стоит их опасаться.
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