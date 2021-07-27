Почему именно санкции в банковском секторе станут наиболее ощутимыми для режима?

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Аналитик объяснила, какой эффект могут иметь американские санкции и почему белорусским властям стоит их опасаться.

Наиболее ощутимым для режима Лукашенко давлением со стороны США могут стать секторальные санкции по финансовому сектору, считает сотрудница Центра анализа европейской политики Екатерина Глод.

— Мне кажется, наиболее сильные секторальные санкции со стороны США должны касаться финансового банковского сектора, — заявила политический аналитик в эфире Дождя , комментируя итоги визита Светланы Тихановской. — И я думаю, что такие санкции также рассматриваются. В основном все транзакции Беларуси идут в долларах США, и та же нефтепереработка, и калийные удобрения. И запрет на получение валюты от выручки, например, в торговле с Китаем или с Индией имел бы большой эффект.

Также санкции США возымели бы эффект и на страны Ближнего Востока, которые продолжают инвестировать в Беларусь, например, ОАЭ, Турция, и страны, где Беларусь теперь пытается активно развивать торговлю, это Африка, в том числе.

Я не говорю сейчас об отключении Беларуси от SWIFT, я имею в виду какие-то запреты, ограничения на транзакции в долларах США.

Политический аналитик считает, что именно отсрочка санкций привела к тому, что у режима Лукашенко появилась возможность расправиться с гражданским обществом.

— К сожалению, до последнего момента санкции не были серьезными. Мы увидели секторальные санкции только в последний месяц. И самая большая проблема в том, что эти санкции не будут действовать до конца этого года, а в некоторых случаях и дольше до окончания контрактов.

Как раз этот интервал позволил Лукашенко зачистить гражданское общество. Если бы секторальные санкции начали действовать сразу в полном объеме, то, я думаю, мы бы уже не видели такого сильного давления на гражданское общество. Возможно, американские секторальные санкции, направленные на финансовый сектор, окажут большее давление на режим Лукашенко, — полагает Екатерина Глод.